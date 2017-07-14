Названо самое живучее существо на Земле

Ученые из Оксфордского и Гарвардского университетов (Великобритания) выяснили, какой вид живых организмов сможет просуществовать на Земле буквально до "конца света". Самыми выносливыми признали тихоходок.

В случае глобальных катастроф космического масштаба микроскопические позвоночные тихоходки будут существовать на нашей планете еще минимум десять миллиардов лет. Они значительно переживут и людей, и другие живые организмы.



Ученые рассмотрели три сценария возможных катастроф, которые способны уничтожить жизнь на Земле. Это удар крупного астероида, взрыв сверхновой звезды в окрестностях Солнца и гамма-вспышка. "К нашему удивлению, мы выяснили, что хотя вспышка поблизости сверхновой звезды или удар астероида окажутся катастрофой для человечества, тихоходки не пострадают", – цитирует доктора Дэвида Слоана из Оксфордского университета журнале Nature.

По мнению специалистов, живучесть тихоходок, доказанная в ходе неоднократных наземных и космических экспериментов, является серьезным аргументом в предположении о жизни на других планетах. "История Марса показывает, что у него в прошлом была атмосфера, способная поддерживать жизнь в ее экстремальных формах", – говорит астроном из Гарвардского университета Абрахам Лоеб.

"Существа с похожей стойкостью к радиации и низким температурам, похожие на тихоходок, могут существовать под поверхностью Марса или в океанах Европы и Энцелада", – считает ученый. Он отметил, что поиск и открытие таких существ в этих уголках Солнечной системы помогли бы людям понять, "где проходят границы жизни".