Уникальные спортивные площадки появятся в Москве

Уже в ближайшее время в Москве появятся инновационные спортивные площадки, говорится в сообщении на официальном портале мэра и правительства Москвы. Над снарядами будут размещены

QR-коды, считав которые горожане попадут на сайт с видеоуроками и инструкциями. Уникальные спортивные площадки подходят для занятий не только воркаутом, но и кроссфитом, антигравити-йогой, тяжелой атлетикой и боксом.