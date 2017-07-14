Уникальные спортивные площадки появятся в Москве

Уже в ближайшее время в Москве появятся инновационные спортивные площадки, говорится в сообщении на официальном портале мэра и правительства Москвы. Над снарядами будут размещены
QR-коды, считав которые горожане попадут на сайт с видеоуроками и инструкциями. Уникальные спортивные площадки подходят для занятий не только воркаутом, но и кроссфитом, антигравити-йогой, тяжелой атлетикой и боксом.
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