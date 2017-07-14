Сбежавшую от крокодилов зебру растерзали львы
Сделанная с воздуха запись показывает, что зебра перебиралась на другую сторону реки, когда к ней стали подбираться крокодилы. Животное смогло вовремя их заметить и избежало попадания им в пасть. К несчастью для зебры, на другом берегу ее поджидали две львицы, которые тут же расправились со своей добычей. Видео стремительно набирает популярность в Сети. Зрители отмечают, что по накалу страстей оно может соревноваться с остросюжетными триллерами. Однако многие остались разочарованы концовкой.
Варвара рассказала Dni.Ru о своем настоящем имени и детях
Теннисистка выложила в соцсеть откровенное фото
Американский лидер рассыпался в комплиментах при встрече с женой французского лидера
Артистка дала откровенное интервью