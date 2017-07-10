Найдена первопричина разногласий либералов и консерваторов

Западные ученые нашли причину, по которой приверженцы либеральных и консервативных взглядов никогда не смогут прийти к общей точке зрения. Эксперты даже назвали это противостояние культурной войной.

"Культурная война привела к тупику отчасти потому, что каждая сторона считает некоторые вопросы неприкосновенными, тогда как другие проблемы полагает пригодными для пересмотра во имя справедливости", – отмечается в исследовании, опубликованном в журнале Analyses of Social Issues and Public Policy. Под стать содержанию статьи – заголовок: "Сакрализация либералов и справедливых консерваторов: идеологическая симметрия в моральных мотивах в войне с культурой".

Так, в публикации указаны основные различия между западными сторонниками одного и другого лагерей. Например, приверженцы либеральных идей поддерживают однополые браки, основываясь на приоритете принципов справедливости и равенства. Консерваторы, в свою очередь, выступают против союзов геев и лесбиянок, основываясь на "святости традиционного брака". Характерно, что сторонники и одного, и другого мировоззрений при этом синхронно рассуждают о некоей "всеобщей справедливости" и ее идеалах.

Ранее американские исследователи обнаружили, что либералы и консерваторы верят в совершенно разных Иисусов. Чтобы прийти к такому выводу, ученым Стенфордского университета потребовалось провели опрос среди без малого тысячи верующих жителей США. Около половины оказались протестантами, примерно четверть – католиками, остальные – представителями других течений христианства, писали Dni.Ru.

Как выяснилось, республиканцы-консерваторы обычно не испытывают проблем при согласовании доктрин своей церкви и личных политических воззрений – во многом они совпадают. А вот либерально настроенные верующие часто сталкиваются с противоречиями: например, их позиции по однополым бракам и праву женщин на аборт часто противоположны положениям христианских учений.

В России либеральные идеи, ставшие особо популярными в начале 1990-х, к началу 2000 годов успели доказать свою несостоятельность. Однако их последователей до сих пор немало, в том числе в высших эшелонах власти.

Одним из главных пунктов у либералов 1990 годов был более или менее радикальный антикоммунизм. Сторонники либерализма выступали за запрет коммунистической идеи в целом и компартии России в частности.

"Кстати, триумф этой идеи мы видим сейчас на Украине, где пришедшие на волне государственного переворота новые власти в первую очередь запретили Компартию", – писали в свое время Dni.Ru. России же такого развития событий удалось избежать: влияние коммунистов на общество к 2000-м заметно снизилось, а главными оппонентами теряющих популярность либералов стали консерваторы.