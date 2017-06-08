Женщина c пистолетом отбила козу у змеи
Коза сопротивления не оказала, а вот смелая дама не растерялась и хладнокровно расстреляла питона из пистолета. Убить змею она не смогла, но хотя бы спугнула. Питон оставил жертву и, решив спасть собственную жизнь, удалился в заросли.
Женщина, по всей видимости, знала, что змея не станет нападать на нее. Но прогнать ее палкой или, например, ножом, не получится. Когда питон начинает накидывать свои кольца, его тело буквально каменеет.
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