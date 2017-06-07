Паломникам предстоит провести 10 часов в очереди к мощам

Очередь из верующих растянулась более чем на два километра. В епархии говорят, что провести в ожидании паломникам придется более десяти часов.

К мощам святителя Николая Чудотворца, которые выставлены в Москве в храме Христа Спасителя, очередь растянулась на многие сотни метров. Занимают места еще с вечера. Постоянно подъезжают автобусы с паломниками из других регионов страны и из-за рубежа. В ожидании поклонения мощам верующим приходится проводить многие и многие часы ожидания.

"Расчетное время нахождения в очереди – примерно десять часов. Оценка является приблизительной и может измениться в зависимости от количества паломников", – сообщает пресс-служба общецерковных мероприятий на сайте, специально созданном к прибытию святых мощей в Москву.

10 часов в очереди: столько сегодня ждут паломники, чтобы приложиться к мощам Публикация от Метро Москвы (@metromoskvy) Июн 7 2017 в 3:58 PDT

Очередь начинается на пересечении Фрунзенской набережной и 1-й Фрунзенской улицы, неподалеку от входа в станцию метро "Фрунзенская". От храма Христа Спасителя по прямой здесь чуть больше двух километров. Если мерить шагами вдоль набережной, выйдет на несколько сотен метров больше.

Доступ к мощам открыт ежедневно с 08:00 до 21:00 мск. Паломники находятся в специально огороженном для них коридоре. Установлены палатки с питанием и водой. При этом верующие не уходят, даже если льет дождь или палит солнце. Все надеются, что удастся приложиться к святым мощам, чтобы исполнилось самое заветное желание.