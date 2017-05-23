За день мощам Николая Чудотворца поклонились 18 тысяч верующих

В первый день доступа к мощам Николая Чудотворца храм Христа Спасителя посетили более 18 тысяч человек. Как сообщил глава Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков, подсчет ведет штаб по организации массового доступа верующих к святыне. По его данным, верующие стояли в очереди от двух до четырех часов, передает РИА Новости.
Напомним, что 22 мая в храм Христа Спасителя доставили мощи святителя Николая. Ковчег с реликвией, которая почти тысячу лет не покидала пределы Италии, в главный храм России внесли четыре епископа.
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