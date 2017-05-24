Для жаждущих поклониться святым мощам развернули полевые кухни

В центре Москвы у храма Христа Спасителя МЧС открыло две полевые кухни для паломников, которые стоят в очереди к мощам Николая Чудотворца. Верующие могут перекусить у домов 1 и 17 на Пречистенской набережной, передает РИА ФАН.

Как рассказали в МЧС, любой желающий может выпить чаю и просто отдохнуть. Кухни будут работать до 21:00, именно в это время закрывается доступ в храм.