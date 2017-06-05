На день рождения к девочке пришло привидение

Семья Уоттс из Уэльса уверена, что в их доме обитает призрак мальчика. Его случайно удалось запечатлеть на камеру на одном из праздников.

По словам матери семейства Салли Уоттс, раньше это же привидение преследовало их в прежнем доме, где они проживали 12 лет. Выяснилось, что "мальчик" "переехал" вместе с семьей в новый дом.

Семья полагает, что призрак пытался привлечь их внимание. Салли заявила, что единственной причиной, почему она не получила настоящий шок от увиденного, это то, что привидение является ребенком.

Кроме того, женщине удалось выяснить, что в их прежнем доме до них проживала семья, которая потеряла ребенка – мальчик трагически погиб. Оказалось, что его звали Энтони, однако семья уже дала призраку новое имя – Майкл.

Публикация от @nebesnyphoenix Июн 1 2017 в 8:38 PDT

Долгое время призрак не давал о себе знать, но его удалось случайно сфотографировать во время празднования Дня рождения дочери Салли, передает Daily Mail. На снимке, сделанном во время праздника, миссис Уоттс протягивает дочери торт, а за ее спиной стоит странного вида мальчик.

Публикация от @nebesnyphoenix Июн 1 2017 в 8:38 PDT

Семья выложила фотографию в Интернет. Пользователи Сети заподозрили британцев в использовании графических редакторов, но семья категорически отвергает эту версию. "Это настоящая фотография, и, если кто-то сможет найти объяснение происходящему, я буду только рада", – говорит Салли Уоттс. "Я не прошу людей верить, но этому просто нет логического ответа", – добавляет женщина.