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В Сети испугались видео с призраком
Видео запечатлело, как рядом с играющей девочкой вдруг "ожила" кукла, которая несколько раз наклонила голову. Во второй части ролика малышка находится в другой комнате и чем-то занимается за столом. Вдруг со стола ни с того ни с сего начали слетать листы бумаги.Напуганная девочка выбегает из комнаты, но чертовщина продолжается. Со стола летят на пол более тяжелые предметы, а затем и вовсе по полу начинает двигаться стол, передает Daily Mail. зрители спорят, стали ли они свидетелями видеодоказательства существования неведомого или же просто ловкого монтажа. Впрочем, столь умелое владение техникой также заслуживает внимания.
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