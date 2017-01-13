В Сети испугались видео с призраком

Гибель экс-солистки "Лицея" Смертельная выходка автохамки Последние дни Обамы Россия ополчилась против Пугачевой Дом-2
Общество

Украина лишилась соглашения с Россией о достройке АЭС

Прекратило действие ее соглашение с Россией относительно Хмельницкой АЭС
Общество

Сколько продуктов подделывают в России

Не подделывают в нашей стране только один продукт
партнеры
Пятница 13 января
Лента новостей
22:00
Убийство ветерана спецназа в кафе попало на видео
21:35
Команда Трампа готовится к телефонному разговору с Путиным
21:32
Российская фигуристка сбежала в Венгрию
21:26
В Турции схватили сообщников стамбульского стрелка
21:16
Грузовик протаранил школу для девочек в Пакистане
21:09
Врачи 13 лет лечили пациентку не от той болезни
21:05
Зараженные ВИЧ дети испытывают ужас и страх
20:55
По Петербургу разбросали головы коров
20:21
Наезд Mercedes на трех пешеходов на севере Москвы попал на видео
20:06
Россиянина порезали в Аргентине
20:04
Эрнст оправдался за Пугачеву
19:44
Террористы применили химическое оружие в Сирии
19:42
Банду вербовщиков "ИГ" обезвредили в Чечне
19:30
Таинственно исчезнувшую мать двоих детей задушил бывший муж
19:08
Машина сбила трех человек на севере Москвы
18:59
Экс-солистка "Блестящих" вспылила из-за пластики
18:51
Глеб Клубничка о скандале с наркотиками в "Доме-2"
18:41
При тушении пожара на юго-западе Москвы спасли семь человек
18:34
Греф публично поспорил с Чубайсом
18:20
Культовые фильмы ужасов о неизбежности рока
17:57
Джулию Робертс поймали на измене супругу
17:57
По льду Чудского озера разрешили гулять
17:49
Дочь Валерии похвасталась новой квартирой
17:42
В Подмосковье из пожара спасли многодетную семью
17:33
Министр обороны Польши объявил о победе над Россией
17:32
Эксперты высоко оценили первые сто дней новой Думы
17:30
Почему на матче в Чехии освистали гимн России
17:18
ФАС займется произволом дальневосточных энергетиков
17:12
В Мурманске спасли найденного в сугробе суриката Тимона
16:59
Госдума осталась без прогульщиков
16:58
Несбывшиеся мечты покойной экс-солистки "Лицея"
16:57
Mercedes-Benz построит в Подмосковье завод
16:50
Избранница танцующего миллионера прячет живот
16:49
Жена ушла от звезды шоу "Точь-в-точь" после измены
16:41
Дешевый самогон вытеснит суррогаты
16:36
Яркая жизнь погибшей экс-солистки "Лицея"
16:29
Володин призвал депутатов болеть дома
16:06
Как Порошенко Януковича переплюнул
16:04
Над изъятыми детьми с ВИЧ нависла новая угроза
16:00
Певицу из "Лицея" могли убить из-за дележа квартиры
15:55
"Нехорошие квартиры" на рынке недвижимости
15:53
Минздрав внес 28 спиртовых настоек в группу риска
15:45
В Марселе прогремели два мощных взрыва
15:40
Звезда "Лицея" Настя Макаревич: Я в шоке от смерти Жанны Роштаковой!
15:35
Зять жестко подставил Церетели
15:31
В России предлагают отбирать детей за долги ЖКХ
15:26
Под Воронежем женщина напоила сына кислотой
15:16
В Москве продавцы прогнали вооруженного грабителя
15:06
На чьей стороне Трамп на самом деле
14:58
Крещенские купания в Сочи отменили из-за крушения Ту-154
14:56
Порошенко готовятся судить за госизмену
14:46
В Сети появился альбом памяти Жанны Фриске
14:45
Боевики пригласили в Сирию российскую армию
14:44
Известный российский писатель умер в 37 лет
14:36
Рогозин сравнил гуманитариев с ослами
14:22
Кабаева показала шикарный отдых с мужем в Дубае
14:17
Силуанов нашел способ уменьшить пенсии россиян
14:04
Женщина пожаловалась на экстравагантное поведение соседа по коммуналке
14:04
Парковка в Шереметьево обошлась москвичу в три миллиона
13:56
Пожаловавшуюся клиентку "Почты России" грязно обругали
13:55
Самые сексуальные военные в кино
13:54
Градский сделал фаворитке из "Голоса" царский подарок
13:50
Стоит ли бояться числа "13"
13:35
Кафельникову засняли с известным в "группах смерти" певцом
13:22
Мать изъятых детей с ВИЧ: Не я их заразила
13:21
Госдума поможет шахтерам получить долги по зарплате
13:19
Госуслуги в России станут дешевле
13:18
Скандал с камчатской автохамкой дошел до Кремля
13:06
Экс-мэр Ярославля прочел судьям стихи
12:50
Подруга раскрыла тайны Бузовой и Тарасова
12:43
Порошенко обманул воевавшую за Украину россиянку
12:31
Российские хоккеистки заткнули освиставших гимн чехов (видео)
12:30
Бывший муж добил пострадавшую Кравец
12:18
"Русфонд" об атаке на семью Фриске
12:02
"Восточная красавица" Путина свела Японию с ума
11:49
В Москве бывший следователь на Mercedes сбил женщину
11:41
Телеведущая обругала коллегу в прямом эфире (видео)
11:38
Звезды задумали сорвать инаугурацию Трампа
11:34
В Москве из семьи изъяли 12 детей с ВИЧ-инфекцией
11:33
Друзья скорбят о покойной экс-участнице группы "Лицей"
11:26
Двух известных музыкантов сбил поезд
11:24
Осужденной за растление учительнице смягчили приговор
11:02
Алсу доказала натуральность своих губ
11:01
Ангарский маньяк-милиционер рвется на волю
10:50
Сердюков занялся секретами Минобороны
10:45
Защита Улюкаева обжаловала продление домашнего ареста
10:32
Охранник умер от сердечного приступа во время ограбления
10:32
Во Внуково лайнер "пропахал" полосу при взлете
10:26
Режиссер о Пугачевой: Я был в ужасе два месяца
10:25
Главные события Москвы с 13 по 19 января
10:22
На юге Москвы у мужчины отобрали пакет с 1,5 миллиона рублей
10:15
Россиянок притесняют "налогом на розовое"
10:13
Мажоры проехались по пешеходной улице у Кремля (видео)
09:45
На востоке Москвы от кишечной инфекции умер ребенок
09:39
После смерти пациента из-за опоздания скорой на Камчатке возбудили дело
09:25
Собака Обамы прокусила щеку девушке в Белом доме
09:25
Чайка и Бастрыкин просят у Путина денег на жилье
09:09
Известный певец сделал предложение избраннице Казаченко
08:57
Доктора Лизу похоронят на Новодевичьем кладбище
08:41
Россиян предупредили о потеплении до +10
партнеры

Самое читаемое

Пугачева без макияжа и в джинсах поразила худобой
В Великобритании объявили о смерти Елизаветы II
Корчевников набросился на Джигурду с кулаками
Бесстыдство Киркорова и компании возмутило зрителей
Фото малыша Собчак взорвало Сеть
Общество

В Сети испугались видео с призраком

Кадр из фильма "Астрал"
В интернете набирает обороты видеоролик, на котором в квартире, где живет маленькая девочка, творится чертовщина. Установивший камеры отец девочки был шокирован увиденным. Скептики предположили, что стали зрителями очередной короткометражки в жанре ужасов.
прочитано 835 раз

Видео запечатлело, как рядом с играющей девочкой вдруг "ожила" кукла, которая несколько раз наклонила голову. Во второй части ролика малышка находится в другой комнате и чем-то занимается за столом. Вдруг со стола ни с того ни с сего начали слетать листы бумаги.Напуганная девочка выбегает из комнаты, но чертовщина продолжается. Со стола летят на пол более тяжелые предметы, а затем и вовсе по полу начинает двигаться стол, передает Daily Mail. зрители спорят, стали ли они свидетелями видеодоказательства существования неведомого или же просто ловкого монтажа. Впрочем, столь умелое владение техникой также заслуживает внимания.

Автор: Людмила Фоканова13 января 2017, 21:58

комментарии

Политика

Как Порошенко Януковича переплюнул
Министр обороны Польши объявил о победе над Россией
Депутат Рады готовит парад на Красной площади
Песков о взаимном уважении Путина и Трампа

Шоу-бизнес

22-летняя жена родила 52-летнему Гордону четвертого ребенка
Андрей Малахов попал в скандал с детьми
Эрнст оправдался за Пугачеву
Экс-солистка "Блестящих" вспылила из-за пластики

Проишествия

Зараженные ВИЧ дети испытывают ужас и страх
Россиянина порезали в Аргентине
Террористы применили химическое оружие в Сирии
Королеву красоты облили серной кислотой

Lifestyle

Зять жестко подставил Церетели
В Сети появился альбом памяти Жанны Фриске
Известный российский писатель умер в 37 лет
Стоит ли бояться числа "13"
Шоу-бизнес

Джулию Робертс поймали на измене супругу

Актрису застали за поцелуями и объятиями с другим мужчиной
Общество

Нелепого Саакашвили поймали в Нью-Йорке (видео)

Он ходил по аэропорту, оголив половину живота
Шоу-бизнес

Эрнст оправдался за Пугачеву

Директор "Первого канала" сравнил Примадонну с оливье
Происшествия

Зараженные ВИЧ дети испытывают ужас и страх

По словам матери, дети не понимают, что происходит

Гороскоп

Тайны характера Евгения Плющенко
Ирину Слуцкую предупредили об операции
Илья Авербух женится во второй раз
В год Петуха произойдет свадебный бум

Фоторепортажи

Яркая жизнь погибшей экс-солистки "Лицея"
Самые сексуальные военные в кино
Как порноактеры выглядят в реальной жизни
Лужков показал свое хозяйство

Спорт

Российская фигуристка сбежала в Венгрию
Почему на матче в Чехии освистали гимн России
Украинский комментатор цинично пошутил над сборной России
Олимпийская чемпионка Алия Мустафина ждет ребенка

Регионы

В России предлагают отбирать детей за долги ЖКХ
Убийство ветерана спецназа в кафе попало на видео
Женщина пожаловалась на экстравагантное поведение соседа по коммуналке
Пожаловавшуюся клиентку "Почты России" грязно обругали
+18 © 2016 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru