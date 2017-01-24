В Сети поспорили о корабле-призраке на Москве-реке

Интернет-пользователи обнаружили очередную оптическую иллюзию. На этот раз они бьются над загадочной фотографией корабля, опубликованной в соцсетях.

Пользователь портала Pikabu под ником MattKat сфотографировал живописный пейзаж в российской столице. По его словам, этот вид у Пушкинской набережной давно не давал ему покоя.

На фото изображен мост через Москву-реку, под которым проплывает судно. Однако при ближайшем рассмотрении видно, что в реальности никаких плавательных средств вблизи моста нет.

По мнению автора публикации, этот "корабль" является оптической иллюзией. Изображение появилось на хорошо освещенной набережной, на участке, куда не попадали солнечные лучи. В результате визуально кажется, что по реке плывет судно.

В центре Москвы на реке сфотографировали «корабль-призрак», достойный ответ уфологам и ловцам привидений https://t.co/8mC3JyqbUm pic.twitter.com/XIujxmAb9a — TJ (@tjournal) 24 января 2017 г.

Однако некоторые Интернет-пользователи настаивают на том, что на фотографии изображен именно корабль. В комментариях к посту они признаются, что все равно не могут разглядеть на фото тень. "Эта картинка – ответ на все фото и видео материалы уфологов, гостхантеров и прочих впечатлительных Малдеров и Скалли", – заключил один из комментаторов.

Между тем снимки с оптическими иллюзиями неизменно пользуются бешеной популярностью в Сети, набирая сотни тысяч лайков и комментариев. Как писали Dni.Ru, ранее Интернет-пользователи поспорили над оптической иллюзией с "трехногой" девушкой. Ваза, которую она придерживала, когда позировала для фото, по форме напоминала ногу, из-за чего многим показалось, что у девушки три ноги.