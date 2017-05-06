"Бессмертный полк" объединяет молодежь

В День Победы "Бессмертный полк" вновь пройдет по улицам и площадям тысяч городов и поселков не только в России, но и по всему миру. Дети, внуки и правнуки понесут портреты своих предков, героически сражавшихся против фашизма.

Каждый год миллионы россиян присоединяются к шествию "Бессмертного полка". Среди них все больше представителей молодого поколения. В этом году многие из них пойдут на акцию в первый раз.

Одним из новичков станет победитель Всероссийского конкурса "Послы Победы" 2017 года, активист всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Максим Линев. По словам молодого человека, для него "Бессмертный полк" является не просто шествием, а историей, которая оживает прямо на глазах. "Поучаствовать в Параде Победы в Севастополе – это шанс пообщаться с ветеранами и послушать их фронтовые истории, которые можно рассказывать молодому поколению", – отметил он.

По словам Максима, его прадед родился в Невельском районе Калининской области, а призван на войну из Новосибирской области. За продемонстрированные в боях с фашистским агрессорам мужество и отвагу он был награжден Орденом Красной Звезды, Орденом за Отвагу, Медалью за оборону Кавказа и Медалью за оборону Заполярья. "Принимал участие в боях на Северно-Западном фронте, Кавказском фронте, Северо-Кавказском фронте, 4 Украинском фронте, Карельском фронте", – сказал Линев.

Молодой человек уверен, что история – это неотъемлемая и важнейшая часть жизни любого государства. "Я считаю, что только сохранив историю для своего будущего поколения мы сможем избежать войн", – считает Максим.

Такую позицию разделяет и соавтор проекта подростков Владивостока "История одной войны" Иван Жиденко. По его словам, нынешнее поколение должно интересоваться историей своей страны и своей семьи. "Именно поэтому в этом году я иду на Бессмертный полк с портретом своего прадеда", – сказал он.

По словам молодого человека, его семью напрямую коснулась одна из самых трагических страниц нашей истории – блокада Ленинграда. "Чтобы стать добровольцем, мой прадедушка, Пашинцев Юрий Иванович, приписал себе год в документах. Вместе с такими же 14-летними мальчиками он рисковал жизнью, скидывая с крыш домов зажигательные бомбы. Эти ребята дежурили ночами и днями, чтобы не допустить возгорания домов", – рассказал Жиденко.

Из рассказов родственников Иван вспоминает, что в то голодное время люди помогали друг другу чем могли. "Голод оставил жуткий страх на всю дальнейшую жизнь прадедушки. До конца своих дней дедушка должен был быть уверен, что в доме всегда будет завтрак, обед и ужин. Прабабушка, которая жива по настоящее время, ежедневно составляла меню и озвучивала его дедушке. Прабабушка является единственным членом нашей семьи, которая помнит события того страшного времени", – сказал он.

По словам Ивана, когда после смерти прадедушки родители стали разбирать его вещи, то нашли находку: в двух вещевых мешочках находились аккуратно сложенные спички, соль, хозяйственное мыло, сухари и тушенка на случай войны. Все это положил туда прадедушка, сполна познавший горечь блокады. "Этот факт еще больше подтверждает, что мы, нынешнее поколение не должны забывать о мужестве и героизме наших родственников", – уверен активист.

Первый раз примет участие в шествии и Анастасия Кузьмина, также одержавшая победу во Всероссийском конкурсе "Послы Победы" 2017 года. "В нашей семье всегда знали про прадеда. Документы и ордена даже сохранились. Помню, как бабушка показывала мне их, а я, на тот момент еще маленькая, понимала только, что взрослые как-то по-особенному относятся. Позже, повзрослев, пришло понимание, что именно сделал мой прадед. Он был сержантом. Простым сержантом", – рассказала девушка о своем предке.

По словам Анастасии, ее прадед сражался под Сталинградом, где был ранен, но все-таки дошел до Берлина. "Пройти в Бессмертном полку с портретом родственника – это неописуемые эмоции. Нужно самому почувствовать это и понять. И вот. Бессмертный полк. Севастополь. Город герой", – поделилась она своим мнением об акции.

"Бессмертный полк" – всенародная акция, которая проводится каждый год в День Победы. На шествие выходят люди, которые несут портреты родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Впервые мероприятие состоялось в Томске в 2007 году.

С тех пор масштабы акции лишь росли. Прошлогодняя стала самой массовой по числу участников. По всей России на улицы вышли миллионы человек. Самое масштабное шествие состоялось в Москве – участие в нем приняли более 700 тысяч человек, в том числе президент России Владимир Путин.

Стоит отметить, что акция уже давно вышла за пределы нашей страны. Так, в прошлом году "Бессмертный полк" прошел в США, Великобритании, Германии, Чехии и других странах. Всего мероприятие состоялось в 50 странах по всему миру. С каждым годом география акции расширяется.

