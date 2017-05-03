Три НЛО попали на видео в США
Авторы ролика выдвинули две версии необычного явления. По их мнению, это либо отдельные корабли инопланетян, либо это космический корабль пришельцев, который они припарковали на орбите для наблюдения за землянами.
Уфологи отмечают, что видео снято с помощью специальной аппаратуры с ночным видением. Ведь по-другому объекты разглядеть невозможно. При дневном свете точки пропадают.
Обнаженная девушка, как две капли воды похожая на телеведущую, ласкает себя
На новость о его визите в Нью-Йорк отреагировал поисковик авиабилетов Aviasales
Вдова Владимира Высоцкого дала интервью
Бывшая гимнастка позволила себе расслабиться