Три НЛО попали на видео в США

В Сети появилось видео, запечатлевшее три яркие мерцающие точки в ночном небе над американским штатом Кентукки. Его опубликовали уфологи из США.

Авторы ролика выдвинули две версии необычного явления. По их мнению, это либо отдельные корабли инопланетян, либо это космический корабль пришельцев, который они припарковали на орбите для наблюдения за землянами.

Уфологи отмечают, что видео снято с помощью специальной аппаратуры с ночным видением. Ведь по-другому объекты разглядеть невозможно. При дневном свете точки пропадают.