В парках Москвы бесплатно покажут кино

В 11 парках Москвы летом можно будет бесплатно посмотреть кино. В саду имени Баумана бесплатные показы и лекции будут проходить впервые. "В течение лета зрители будут знакомиться с лучшими картинами мирового кинематографа по программе, подготовленной кураторами", – цитирует слова директора Мосгорпарка Вячеслава Дунаева официальный сайт мэра и правительства Москвы. Первые показы стартуют в июне.Также в саду имени Баумана будут организовывать встречи с молодыми российскими режиссерами и показывать их короткометражки. Еще в шести столичных парках летом будут работать экраны под открытым небом – Перовском, Бабушкинском, Измайловском и Лианозовском парках, а также в парках "Красная пресня" и "Кузьминки". В "Сокольниках", Парке Горького, саду "Эрмитаж" и в парке "Фили" оборудованы полноценные летние кинотеатры.

