Разрушителей семей обяжут платить алименты и лишат детей

Разрушитель семьи не может претендовать ни на проживание с детьми, ни на алименты, и это должно быть прописано в законах. С такой инициативой выступил российский Отцовский комитет.

Платить алименты на несовершеннолетних детей должен тот, кто подал на развод. Кроме того, инициатор расставания не имеет права проживать с ними, если только супруги на суде не примут иное решение, считает глава межрегионального общественного движения "Отцовский комитет" Игорь Серебряный.

"Введение такой поправки положит конец практике, когда тысячи детей становятся разменной монетой в спорах между их родителями; положит конец произволу нечистоплотных матерей, которые шантажируют отцов разводом, зная, что суды с вероятностью 95% примут их сторону, невзирая ни на какие объективные обстоятельства", – уверен Серебряный.

Предложение общественников уже направлено для рассмотрения в комитет Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей. Кроме того, об инициативе Отцовского комитета сообщено премьер-министру Дмитрию Медведеву.



Судебная практика показывает, что на самом деле при разводе в подавляющем большинстве случаев несовершеннолетних детей оставляют с матерью, каким бы ни было ее финансовое положение и жилищные условия. Даже если семью содержал мужчина и его материальное положение лучше, чем у бывшей супруги, все равно суд часто остается непреклонен: детей – матери, с отца – алименты. Иное решение принимается только в одном случае из сотни.

Эксперты считают, что такая практика связана с тем, что большинство судей – женщины, поэтому в силу некой "солидарности" по умолчанию принимают сторону матери, даже если та является фактической виновницей распада семьи.