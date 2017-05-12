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Общество

Развод российского олигарха шокировал юристов

Фото: GLOBAL LOOK press/CHROMORANGE
Юристы считают, что Лондонский суд, присудивший по итогам бракоразводного процесса экс-супруге олигарха Фархада Ахмедова 453 миллиона фунтов стерлингов (около 33 миллиардов рублей), создал опасный прецедент. Назначенную компенсацию в адвокатском сообществе назвали "чудовищной". Причина такого вердикта, считают юристы, кроется в банальном желании Великобритании любым способом заполучить инвестиции извне.
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Профессиональное адвокатское сообщество пребывает в шоке от решения, которое вынес Лондонский суд по итогам развода Ахмедова с его женой. Постановив перечислить столь огромную компенсацию супруге российского предпринимателя, суд создал опасный прецедент, считает адвокат юридической фирмы "Комаев и партнеры" Алишер Захидов.

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"Лично я вижу за этим намерение властей Великобритании всеми силами удержать на своей территории иностранные капиталы, которые туда были вложены, – сказал он. – В этом есть лицо Англии, которая создает определенные условия для иностранцев по привлечению их капиталов на территорию своей страны, а затем всеми силами их удерживает".

Юрист не исключает, что решение Лондонского суда – это один из способов такого удержания финансов внутри Британии. Объяснение простое: поскольку экс-супруга предпринимателя живет в Лондоне, то перевод денег в Королевство означает ни что иное как инвестирование их фактически в экономику страны.

"Данное дело я не могу рассматривать исключительно с точки зрения просто бракоразводного процесса. Возможно, это сегодняшняя позиция английского правосудия".

По мнению российского юриста, первое, на что стоит обратить внимание в этой "странной истории", тот факт, что, согласно сообщению азербайджанского издания Haqqin.az, граждане были фактически и юридически разведены. То есть если верить этой информации, данное судебное решение состоялось и вступило в законную силу на территории Российской Федерации. Тем не менее, суд Лондона признал правомерным принятие к производству документов фактически разведенных людей, которые не были мужем и женой на момент рассмотрения дела в английском суде.

"Каким образом это все произошло, остается тайной, потому что дело фактически слушалось в закрытом режиме и подробности не известны ни публике, ни специалистам, – говорит Алишер Захидов. -  Но стоит обратить внимание также на тот факт, что после юридического развода на территории России Фархад Ахмедов прикладывал постоянно финансовые усилия по содержанию своей супруги, по поддержанию ее высокого образа жизни на протяжении всего периода времени – то есть женщина ни в чем никогда не нуждалась. Поэтому мне сложно оставаться в рамках профессиональной адвокатской этики, и, будучи юристом, иметь некую беспристрастную позицию в этом деле".

По словам эксперта, между Россией и Великобританией подписано большое количество договоров о взаимной правовой помощи, в том числе и по гражданским делам. В соответствии с этой процедурой те документы, которые имеют силу действия на территории России, при определенных юридических процедурах имеют силу и признаются на территории Великобритании. По какой причине эти документы не были приняты к зачету, и суд не отказал в рассмотрении бракоразводного процесса, российскому юристу не понятно.

"Все эти законы о взаимной правовой помощи действуют в рамках международного права, и никто их не отменял".

"Я в этом усматриваю корыстный момент именно с точки зрения того, чтобы обеспечить появление этих денег на территории Великобритании, и чтобы они работали на экономику этой страны. Согласитесь, вряд ли его бывшая жена поедет жить обратно в Россию. Я не хочу говорить такие слова как вымогательство, желание забрать у российского бизнесмена, как можно больше, но, конечно, с точки зрения законов и даже элементарной морали такое решение британской Фемиды вызывает  очень много вопросов", – резюмировал эксперт.

Автор: Денис Попов12 мая 2017, 22:23

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