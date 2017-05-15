Дети оставили Анджелину Джоли в День матери
Накануне, 14 мая, Америка отмечала День матери. Западные знаменитости в своих аккаунтах в различных социальных сетях опубликовали семейные фотографии и сопроводили их поздравлениями, адресованными родительницам. Многие звезды предпочли не ограничиваться активностью в интернете, но и встретились "вживую" с матерями, чтобы провести день вместе.
Среди последних оказалась и известная актриса Анджелина Джоли, которая, насколько известно представителям СМИ, не обладает профилями в популярных социальных сетях. Голливудская дива, мать шестерых детей (троих приемных и троих родных) предпочла провести праздник в теплой компании. Правда, как передает The Daily Mail, пятеро детей ее оставили, зато Анджелина скоротала вечер в обществе 13-летнего приемного сына Пакса.
Папарацци приметили голливудскую красотку и ее отпрыска в ресторане Beauty & Essex в Лос-Анджелесе. Для выхода в свет Анджелина Джоли выбрала лаконичное черное платье чуть ниже колен с кружевом и черные лодочки. Образ завершала гладкая прическа. А вот Пакс был одет куда проще – в спортивные штаны, футболку и клетчатую рубашку. Остается только догадываться, почему остальное потомство не сопровождало Анджелину и где находилось в тот вечер.
К слову, в СМИ усиленно муссируется информация о том, что Анджелина Джоли и Брэд Питт передумали разводиться. Близкий приятель супругов, пожелавший остаться неназванным, рассказал журналистам, что Питт и Джоли благоразумно решили не горячиться и начать работать над налаживанием своих отношений. "Это же очевидно, что Брэд до безумия сильно до сих пор любит Анджелину, а она любит его", – категорично заявил друг актеров.
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