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Почему с одними спят, а на других женятся

Фото: GLOBAL LOOK press\Gary Houlder
Артур Цветков

Артур Цветков блогер

 Ведущий, виджей Арчи, шоумен, общественный деятель.
Как неотвратимо наступает рассвет после длинной ночи, как один год меняет другой – так же неотвратимо скоро наступит весна. Несмотря на то, что еще лежит снег и порой морозно по утрам – в воздухе уже витает ее аромат.
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Также неизбежно вместе с весной, которая у меня ассоциируется с новизной, ощущается как будто закрывается одна дверь и прошлое уходит, и открывается новая – дверь в новую вселенную, новая глава в книге под названием "Жизнь". Наступает обновление.

Чего же мы все хотим весной? К чему призывает нас сердце? К состоянию влюбленности, а потом возможно – любви. И, кто знает, – может быть к созданию нового союза. Многие женщины и девушки задаются вопросом: почему на некоторых женятся, а с некоторыми просто проводят время? И очень часто этот вопрос задают мне мои подруги. Я попытался поразмышлять на эту тему, и вот к какому выводу пришел.

На прошлой неделе я встретился с одной знакомой, известной в узких кругах светской львицей, назовем ее Ксения. У нее, на первый взгляд, и по мнению огромного большинства обывателей, есть все, что можно только пожелать – привлекательная внешность, отсутствие материальных проблем, богатые и знаменитые поклонники, даже дети. Но, как говорится, богатые тоже плачут. По ее же собственному мнению, у нее нет в жизни главного – простого женского счастья. Она никогда не была замужем, она – вечная любовница, девушка определенной репутации, великосветская куртизанка, которая со всей очевидностью понимает, что в трудной жизненной ситуации она останется одна, что все, кто ее окружает в минуты ее славы и богатства моментально испарятся в трудные дни.

У ее влиятельных покровителей есть свои семьи, свои семейные горести и радости, а она – должна быть всегда в хорошем расположении духа, ничего не просить и не требовать (в смысле излишней близости), и ждать, понимая, что время уходит, и еще пару лет – и никто не возьмет…

Ее также, как и обычных женщин, занимает простой, казалось бы, вопрос: "Почему с кем-то мужчины готовы связать себя узами брака, а с кем-то нет? И как мужчины в конце концов принимают решение жениться?"

Фото: GLOBAL LOOK press

На эту тему социологами, психологами просто известными личностями написаны тонны книг и статей. Любое уважающее себя издание публиковало что-нибудь на тему: "Как выйти замуж за 90 дней". Вопрос в том, что авторы этих статей в основном – женщины, и как показывает практика – часто женщины с неудачной личной жизнью, которые отвечают на этот вопрос руководствуясь своей, женской логикой, соцопросами и женским взглядом. Поэтому сегодня я хочу поговорить о том, почему мы, мужчины, принимаем решение жениться, что такое для нас брак, хочу поделиться с вами своим мужским взглядом на данный вопрос, как всегда, не претендуя на истину в последней инстанции.

Начнем с главного. Раньше брак, юридически оформленные отношения, были необходимы и для женщины, и для мужчины как основа выживания. Мужчины нуждались в заботе и опеке, в статусе женатого человека, женщины – в защите и обеспечении, содержании, положении в обществе, признания порядочности. Оба – в продолжении рода, легальных наследниках. Женщина не имела равных с мужчиной прав, в некоторых странах – до начала 20 века – не имела права голоса, не могла родить без брака.

Тогда женщины были готовы жертвовать собой ради мужчин, подчиняться, хранить верность. Да, возможно, порой вопреки своему мнению или желаниям – но на этом и строилось общество.

С развитием общества многое изменилось. Женщины обрели независимость, смогли конкурировать с мужчинами, а во многих областях даже превзошли их. Теперь им не нужна наша защита, порой даже наша любовь, они не готовы просто жертвовать, хранить верность и ждать годами. Многие решаются рожать детей даже не предлагая биологическому отцу разделить с ней процесс воспитания отпрысков. Ученые предполагают, что в будущем нас ждет матриархат. Человечество эволюционирует и прогресс не остановить. Но я о другом. Я о брачном союзе. Почему в Индии так крепки брачные союзы? Потому, что девушке, ставшей женой, рисуют на лбу красную точку, а мужу на свадьбу дарят снайперскую винтовку.

С развитием человечества мужчина не изменился только в одном: он по-прежнему зависит от своей биологической составляющей, включающей в себя потребность в сексуальном удовлетворении и потребность в превосходстве над другими самцами. Однако, для удовлетворения этих потребностей брак совсем не нужен, скорее наоборот.

Брак, юридически оформленный или гражданский, теперь не актуален для выживания вида. С развитием науки, выживание не является теперь основной ценностью человечества. Ценности, декларируемые и пропагандируемые обществом, транслируемые с экранов и в сети, теперь другие. Это превосходство любой ценой, долголетие и удовольствие. И для их достижения брак, опять же, не нужен.

Брак в наше время не актуален и для рождения детей – увеличение населения не является ценностью, мы размножаемся как вирусы: увеличение продолжительности жизни, уменьшение детской смертности привели к перенаселению, скоро нас будет слишком много для одной планеты.

Теперь женщины часто предпочитают рожать без мужей, а мужчины предпочитают суррогатных матерей, достаточно вспомнить пример многих звезд – все просто, заплати деньги, и никто никому ничего не должен, нет споров о воспитании детей и выноса мозгов. Папа и мама в одном лице. Не актуален брак и для экономического превосходства – это скорее помеха, мешающая тратить деньги только на себя и свои удовольствия. Тем более он не актуален для получения пресловутого удовольствия. И многие понимают, что желание иметь свежую рубашку каждый день может кончится тем, что эта рубашка станет смирительной.

Что же положительного остается на стороне брака с нашей, мужской точки зрения? Ведь мы все же женимся. Иногда.

Фото: GLOBAL LOOK press

Как правило, мы думаем, что если мы заключаем брак –  то это некое взаимное обещание двух людей выполнять ряд обязательств по отношению друг к другу на протяжении некоторого периода времени. Брак дает нам определенные гарантии, в этом есть некая стабильность, изрядная доля комфорта – у нас появляется постоянный "бесплатный" сексуальный партнер, что актуально, если у нас ответственная работа, требующая самоотдачи. Есть постоянный источник финансирования (если супруга работает), есть помощник в кое-каких делах и собеседник. Минус такого положения очевиден: порой нелегко бывает избавится от надоевшего супруга.

Он сказал: "Привет!", а она уже мысленно сыграла свадьбу и родила троих детей… В отличии от женщин, мы никогда не планируем связать себя узами брака через пару часов после знакомства. Мы не готовы так легко расстаться со своей свободой, нам нужно понимать, чем мы рискуем и что получаем взамен. И, уж простите, если мы богаты и знамениты, нам сложно поверить в искренность ваших чувств.

Однако, бывает и такое – мы женимся, и вот несколько основных мотивационных причин для брака с нашей, мужской точки зрения, выуженных мною из собственного подсознания и разговоров с друзьями:

  • более половины моих женатых друзей признались, что женились в основном потому, что женщина начинала настаивать, а они согласились под ее напором;
  • "УЗИ показало – свадьба будет!". Более 30% мужчин, согласно социологическому опросу женились потому, что женщина ждала ребенка;
  • мы женимся из-за чувства одиночества, чтобы избавиться от него;
  • примерно каждый четвертый считает, что женится, потому что "так надо", так поступали его родители, его предки;
  • не только женщины выходят замуж по расчету, но и многих представителей сильного пола (и их более 10%), привлекает недвижимость и банковский счет невесты;
  • то, что пугает нас порой больше, чем брак – одинокая старость, болезнь, боязнь не получить должность (по мнению аналитиков крупных компаний женатые считаются более ответственными и достойными повышения);
  • последней в этом списке, но первой по значению идет любовь. Если именно эта причина побуждает мужчину вступить в брак – вам крупно повезло. Однако такие браки самые недолговечные. Как говорил один мой друг: "Жениться нужно на той женщине, которую ты выбрал бы себе в друзья, если бы она была мужчиной" – и в этом я с ним полностью согласен;
  • и, напоследок, от себя лично: мы женимся, если верим женщине, верим в искренность ее чувств, если не чувствуем корысти или обмана с ее стороны, и это – главное.

Женщины всегда мечтают узнать тайные желания, побуждающие мужчину вступить в брак. особенно острое желание разгадать, что же побудило мужчину жениться возникает у нее, когда она узнает, что ее бывший, на которого она потратила "лучшие годы своей жизни", вдруг женится на какой-то там Людке из рыбного отдела, с которой знаком-то всего пару месяцев. И тогда склонные к самокритике гражданки начинают выискивать у себя недостатки и приписывать счастливой избраннице несуществующие достоинства. Или наоборот – поливать ее грязью мол, "ни кожи, ни рожи, а туда же", и в конце концов приходят к апокалиптическому выводу – она его приворожила.

Дорогие женщины! Не надо изводить себя догадками и подозрениями по поводу несостоявшихся отношений. Просто это не ваш мужчина, не ваша судьба. Пожелайте бывшему счастья и вычеркните его из жизни как пройденный этап. Как только вы это осознаете, примете ситуацию, на вашем пути обязательно встретится достойный мужчина. И он женится на вас не по какой-то там причине, а просто потому, что он вас любит и вы его лучший друг.

"Мой совет – заключать брак без торопливости, действуя весьма осторожно, в брак вступать по здравому размышлению, – и тогда вы будете счастливы в супружестве. Счастье же в доме приведет к счастью в мире" (Далай-Лама).    

20 февраля 2017, 12:14

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