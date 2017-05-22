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Москвичам пообещали "розовое лето"

Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky
Синоптики пообещали москвичам теплое "розовое лето". Согласно прогнозам, на протяжении всего сезона температура будет на уровне нормы или немного выше.
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Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что летом 2017 года температура будет неоднородной, однако в целом период окажется комфортным для москвичей. "Длительных периодов холодной, дождливой, ненастной погоды не прогнозируем", – цитирует его ТАСС. При этом он отметил, что количество осадков не превысит норму, то есть их будет "существенно меньше, чем в прошлом году".

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"Лето будет", – заявил метеоролог. Он рассказал, что на прогностических картах синоптики обозначают незначительное превышение температурной нормы розовым цветом, а существенное – красным. "А у нас сейчас все розовое, так что лето я вижу в розовом цвете", – пояснил Роман Вильфанд.

При этом глава российского Гидрометцентра подчеркнул, что устойчивая погода может привести к "жутким последствиям". Он напомнил о событиях 2010 года, когда аномальная жара в России стала причиной массовых пожаров и привела к образованию смога.

Роман Вильфанд добавил, что он не может рассказать о погоде в первые дни июня, так как делать точные прогнозы возможно лишь на ближайшие пять дней. "После теплого марта все уже думали, что лето уже наступает, а тут – чересполосица. Но все равно надо быть готовыми к лету", – заключил он.

Напомним, ранее ведущий сотрудник погодного центра "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что в последние майские выходные могут пройти осадки в виде дождя и мокрого снега, а температура упадет до 0...+5 градусов. "Дай Бог, чтобы мой прогноз не сбылся", – отметил он.

Автор: Олег Шивалов22 мая 2017, 19:25

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