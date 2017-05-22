Москвичам пообещали "розовое лето"

Синоптики пообещали москвичам теплое "розовое лето". Согласно прогнозам, на протяжении всего сезона температура будет на уровне нормы или немного выше.

Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что летом 2017 года температура будет неоднородной, однако в целом период окажется комфортным для москвичей. "Длительных периодов холодной, дождливой, ненастной погоды не прогнозируем", – цитирует его ТАСС. При этом он отметил, что количество осадков не превысит норму, то есть их будет "существенно меньше, чем в прошлом году".

"Лето будет", – заявил метеоролог. Он рассказал, что на прогностических картах синоптики обозначают незначительное превышение температурной нормы розовым цветом, а существенное – красным. "А у нас сейчас все розовое, так что лето я вижу в розовом цвете", – пояснил Роман Вильфанд.

При этом глава российского Гидрометцентра подчеркнул, что устойчивая погода может привести к "жутким последствиям". Он напомнил о событиях 2010 года, когда аномальная жара в России стала причиной массовых пожаров и привела к образованию смога.

Роман Вильфанд добавил, что он не может рассказать о погоде в первые дни июня, так как делать точные прогнозы возможно лишь на ближайшие пять дней. "После теплого марта все уже думали, что лето уже наступает, а тут – чересполосица. Но все равно надо быть готовыми к лету", – заключил он.

Как же хочется загород на шашлыки. Надо бы, что бы хотя бы погода тоже этого хотела — Anastasia Yaskova (@VictoriaCeles) 22 мая 2017 г.

Напомним, ранее ведущий сотрудник погодного центра "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что в последние майские выходные могут пройти осадки в виде дождя и мокрого снега, а температура упадет до 0...+5 градусов. "Дай Бог, чтобы мой прогноз не сбылся", – отметил он.