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Общество

Блогерша Саша Спилберг назвала своего коллегу идиотом

Саша Спилберг. Фото: instagram.com/sashaspilberg
Видеоблогер Александра Балковская, более известная как Саша Спилберг, выступила в Госдуме с речью о политике правительства в отношении социальных сетей. На заседании нижней палаты парламента она назвала своего коллегу Руслана Соколовского, ловившего в церкви покемонов, идиотом.
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Звезда социальных сетей прокомментировала судебный приговор Руслану Соколовскому в рамках обсуждения доверия молодежи к политике правительства. Она отметила, что не согласна с приговором, согласно которому блогер получил три с половиной года лишения свободы условно за оскорбление чувств верующих.

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"Я, конечно, извиняюсь, но он идиот. А идиотов нужно лечить или штрафовать", – заявила 19-летняя Саша Спилберг. "Судить таких людей – это жестоко и не прагматично", – отметила она, пояснив, что подобные судебные решения не способствуют росту доверия к правительству среди молодежи.

В свою очередь, осужденный Руслан Соколовский прокомментировал выступление Александры Балковской в паблике "Жизнь ЮТУБ" в социальной сети "ВКонтакте". "Спилберг может проконсультировать разве что по поводу политики среди накрученных на ее канал ботов, никак не среди молодежи", – написал он.

Между тем видеоблогер рассказала о своих впечатлениях от выступления в Госдуме, передает Life.ru. По ее словам, она рада, что правительство прислушивается к молодежи и ее лидерам. "Я увидела, что меня услышали, хотели услышать, это очень приятно. Я очень нервничала и не затронула много тем, которые хотелось, – интернет-безопасность", – рассказала Саша Спилберг.

Напомним, ранее российского блогера Руслана Соколовского обвинили в возбуждении вражды, оскорблении чувств верующих и незаконном обороте специальных технических средств. Примечательно, что претензии у следователей возникли не из-за ловли покемонов в Храме-на-Крови, а из-за содержимого его видеороликов в интернете. На своем YouTubr канале он неоднократно грубо высказывался о представителях различных религиозных конфессий.

Автор: Константин Улюкаев22 мая 2017, 16:37

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