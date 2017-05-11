За что получил условный срок ловец покемонов Соколовский

Блогер Руслан Соколовский, известный тем, что ловил покемонов в храме, получил условный срок – три с половиной года. Суд наказал молодого человека, который хотел прославиться и заработать денег, не за его увлечение компьютерной игрой, а совсем за другое.

В августе 2016 года блогер из Екатеринбурга Руслан Соколовский разместил на своем YouTube-канале видео, где он играет в Pokemon GO в Храме-на-Крови. Ролик сопровождался нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения. В конце записи блогер высмеял основы христианства и заявил, что решил ловить покемонов в церкви в знак протеста против закона, запрещающего это делать.

Следственный комитет возбудил в отношении молодого человека уголовное дело сначала по двум статьям "нарушение права на свободу совести и вероисповеданий" и "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Позднее к обвинениям добавили новую статью – при обыске в квартире Соколовского нашли авторучку с видеокамерой, которая подпадает под понятие технического средства для негласного сбора информации. Оборот подобной продукции в России ограничен, ее покупка возможна только с санкции ФСБ.





Изучив канал Соколовского на YouTube, следователи пришли к выводу, что блогер систематически нарушал закон и не один раз в резких выражениях отзывался о различных конфессиях и их приверженцах.

Тем временем, на защиту блогера в Сети и на улицах Екатеринбурга поднялась либеральная общественность. При этом "народные адвокаты" Соколовского почему-то забыли, что следствие обвиняет его вовсе не в том, что он увлекся компьютерной игрой в церкви. Ведущий эксперт Центра развития современного права Дмитрий Морев напомнил, что блогер совершил несколько эпизодов противоправных действий.

"В прессе делается упор на то, что Соколовский ловил покемонов в храме, а на самом деле он проходил по 16-ти эпизодам, в том числе, вел публичную деятельность, оскорбляя верующих и призывая к ненависти по отношению к целым группам граждан – христианам, мусульманам, феминисткам. Именно его систематическая деятельность стала причиной привлечения к уголовной ответственности", – сказал эксперт в интервью Dni.Ru. При этом юрист назвал вынесенный блогеру приговор адекватным, гуманным и соответствующим его деяниям.

Дмитрий Морев выразил надежду на то, что блогер Соколовский прекратит свою противоправную деятельность после вынесения приговора. Сам же правонарушитель признал в зале суда, что он не экстремист, а, скорее, идиот. Правда, признать свою вину Соколовский в итоге отказался. Вынесенным приговором остались довольны представители РПЦ, прокуратуры, обвинения и защиты. Представитель церкви выразил надежду, что блогер воспримет мягкий приговор суда как знак того, что в мире есть милосердие.

В свою очередь, адвокат Дмитрий Аграновский в интервью изданию "Антимайдан" назвал ловца покемонов убежденный бойцом "пятой колонны". По мнению юриста, проблема заключается в том, что таких молодых людей иначе, как при помощи правоохранительной системы – перевоспитать невозможно.





"Соколовский продолжит подобными скандальными методами привлекать к себе общественное внимание. Есть такое понятие в психиатрии – эскалация. Если этого деятеля не остановить сейчас, он может зайти слишком далеко", – сказал Дмитрий Аграновский.