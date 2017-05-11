Ловца покемонов Соколовского осудили на 3,5 года

Российского блогера Руслана Соколовского обвиняли в возбуждении вражды, оскорблении чувств верующих и незаконном обороте специальных технических средств.Последний пункт касается ручки со встроенной видеокамерой, при помощи которой и было снято скандальное видео с ловлей покемонов в Храме-на-Крови.

По результатам экспертизы он был признан виновным по всем трем пунктам обвинения. Суд приговорил молодого человека к 3,5 года лишения свободы условно, передает сайт НТВ.Ru.

При этом, основные претензии правоохранительных органов к Соколовскому касались не оскорбительного поведения в храме, а содержания клипов, которые блогер выкладывал в интернет. В роликах он, в частности, неоднократно в грубой форме высказывался о представителях различных религиозных конфессий.



Имя Руслана Соколовского стало известно на всю Россию после того, как он разместил на своем канале YouTube провокационное видео. В ролике запечатлено, как молодой человек играет в Pokemon GO во время православной службы. Запись сопровождалась нецензурной лексикой, стилизованной под церковное песнопение.

