В Москве девушка из Нигерии попалась на краже

В районе Марьино на юго-востоке Москвы правоохранители задержали 26-летнюю гражданку Нигерии. Ее подозревали в совершении кражи.

Жертвой воровки стал местный житель. "Заявитель сообщил, что гражданка негроидной расы, которая находилась у него в гостях, похитила ноутбук и восемь тысяч рублей наличными, причинив ущерб в 16 тысяч рублей.", – сказал источник агентства городских новостей "Москва" в правоохранительных органах. Гражданка Нигерии созналась в содеянном, возбуждено уголовное дело.