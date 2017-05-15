В московском метро сменится руководитель

Руководителем Московского метрополитена, по некоторым данным, станет Виктор Козловский. Ранее он занимал должность первого заместителя начальника компании-перевозчика.

"Вся профессиональная деятельность Виктора Козловского была связана с железнодорожным транспортом", – сообщили ТАСС в пресс-службе подземки. Бывший руководитель предприятия Дмитрий Пегов переходит на работу в РЖД и будет курировать пассажирский блок.

Виктору Козловскому 56 лет. Он окончил Московский институт железнодорожного транспорта. Козловский занимал должность первого заместителя начальника подземки с 2014 года.