В Москве разгоняют МУР

Новый руководитель Московского уголовного розыска (МУР) Александр Быненко принял решение вывести всех оперативных сотрудников из штата подразделения. Увольнение коснется в том числе руководителей отделов и управлений, передает Life.ru.
Предположительно, в подразделении будет проведена реорганизация. По некоторым данным, в руководстве ведомства планируют объединить отделы и сократить штат сотрудников.
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