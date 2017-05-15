В Москве разгоняют МУР

Новый руководитель Московского уголовного розыска (МУР) Александр Быненко принял решение вывести всех оперативных сотрудников из штата подразделения. Увольнение коснется в том числе руководителей отделов и управлений, передает Life.ru.

Предположительно, в подразделении будет проведена реорганизация. По некоторым данным, в руководстве ведомства планируют объединить отделы и сократить штат сотрудников.