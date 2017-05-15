Поступивший в колледж юноша с синдромом Дауна растрогал Сеть
Эмоциональную реакцию Кита запечатлела на видео его мама. Позже она поделилась радостью со своими друзьями в Facebook. Видео уже посмотрели порядка ста тысяч пользователей. Парень получил множество комментариев в свою поддержку, передает Life.ru.
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