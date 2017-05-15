В метро Москвы поменяют начальника

В Московском метрополитене в ближайшее время сменится начальство. Руководящий подземкой с 2014 года Дмитрий Пегов переходит в РЖД, где будет курировать пассажирские перевозки. Его место займет первый замначальника метро Виктор Козловский, пишет "Коммерсантъ".
По данным газеты, освобождение от должности Пегова уже согласовано. Документы отправлены на подписание.
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