Московское метро выпустит три вида тематических проездных

Столичный метрополитен выпустит проездной "Единый" и карту "Тройка" лимитированным тиражом. Дизайн уникальных билетов посвящен дню рождения подземки, юбилею Исторического музея и приложению "Помощник Москвы". Их выпуск намечен на май и июнь, пишет "Комсомольская правда".

Тематический "Единый" выйдет тиражом 800 тысяч экземпляров, а карта "Тройка" – десять тысяч. К эксклюзивным проездным прилагаются дополнительные бонусы. Так, билет, на лицевой стороне которого изображен музей на Красной площади, гарантирует бесплатный проход на экспозицию Музея Отечественной войны 1812 года.