Сидящий на крыше пес стал звездой Сети

Золотистый ретривер по кличке Хаклберри стал настоящей интернет-звездой благодаря своей необычной привычке. Очаровательное животное обожает сидеть на крыше дома, вызывая у окружающих удивление и восторг одновременно.

У собаки собственный аккаунт в Instagram, на который подписано более 17 тысяч пользователей. Недавно на странице Хаклберри было опубликовано забавное видео, на котором пес с разбегу запрыгивает на крышу дом, чтобы достать любимую игрушку.

Как рассказали хозяева ретривера, из-за его необычного увлечения им даже пришлось повесить у дома специальную табличку, пишет Lenta.ru. "Благодарим за беспокойство, но, пожалуйста, не стучите к нам в дверь. Мы в курсе, что он там, наверху. Лучше сфотографируйте и поделитесь снимком с миром", – гласит объявление.

And this is how it happens, friends #hucktheroofdog Публикация от Huckleberry (@hucktheroofdog) Май 11 2017 в 7:21 PDT



