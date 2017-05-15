Сидящий на крыше пес стал звездой Сети
У собаки собственный аккаунт в Instagram, на который подписано более 17 тысяч пользователей. Недавно на странице Хаклберри было опубликовано забавное видео, на котором пес с разбегу запрыгивает на крышу дом, чтобы достать любимую игрушку.
Как рассказали хозяева ретривера, из-за его необычного увлечения им даже пришлось повесить у дома специальную табличку, пишет Lenta.ru. "Благодарим за беспокойство, но, пожалуйста, не стучите к нам в дверь. Мы в курсе, что он там, наверху. Лучше сфотографируйте и поделитесь снимком с миром", – гласит объявление.
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