Датской принцессе запретили общаться с развратной подругой
Датская королевская семья пришла к выводу, что теледива Кэролайн Флеминг ведет слишком разгульный образ жизни, регулярно выкладывая в Instagram эротичные снимки в бикини с пляжей и яхт. В связи с этим было решено, что 45-летней кронпринцессе не стоит поддерживать отношения с моделью, передает The Daily Mail.
Мэри тяжело переживает расставание с подругой и чувствует себя опустошенной из-за того, что не может общаться с людьми, которые не вписываются в королевский стандарт, пишет РИА ФАН. "Кронпринцесса в будущем займет важный статус королевы, а потому ей следует тщательнее выбирать круг друзей", – пояснил один из инсайдеров.
Он отметил, что ключевую роль в этом вопросе сыграли фото, на которых Флеминг запечатлена топлес и с бокалом в руке. Кронпринцесса и модель дружат на протяжении долгих лет. Более того, одна из дочерей Кэролайн считает Мэри крестной матерью.
Однако в последнее время женщины больше не появляются вместе. Вероятно, кронпринцесса решила, что репутация семьи гораздо важнее, чем подруги.
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