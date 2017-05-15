Датской принцессе запретили общаться с развратной подругой

Датской кронпринцессе Мэри запретили общаться с близкой подругой, телезвездой и моделью Кэролайн Флеминг. Откровенные снимки последней портят репутацию королевской семьи.

Датская королевская семья пришла к выводу, что теледива Кэролайн Флеминг ведет слишком разгульный образ жизни, регулярно выкладывая в Instagram эротичные снимки в бикини с пляжей и яхт. В связи с этим было решено, что 45-летней кронпринцессе не стоит поддерживать отношения с моделью, передает The Daily Mail.

So happy and content ❤️ wish you all a beautiful day x x #holiday #easter #familyovereverything #healthychoices Публикация от Caroline Fleming (@carolineflemingofficial) Апр 12 2017 в 2:39 PDT

Мэри тяжело переживает расставание с подругой и чувствует себя опустошенной из-за того, что не может общаться с людьми, которые не вписываются в королевский стандарт, пишет РИА ФАН. "Кронпринцесса в будущем займет важный статус королевы, а потому ей следует тщательнее выбирать круг друзей", – пояснил один из инсайдеров.

Here's to you all and here's to us ❤️❤️❤️ #mountaingirls #mountainholiday @julietangus Публикация от Caroline Fleming (@carolineflemingofficial) Апр 3 2017 в 10:36 PDT

Он отметил, что ключевую роль в этом вопросе сыграли фото, на которых Флеминг запечатлена топлес и с бокалом в руке. Кронпринцесса и модель дружат на протяжении долгих лет. Более того, одна из дочерей Кэролайн считает Мэри крестной матерью.

"Think a lot, think of everything you've got - because you will still be here tomorrow, but your dreams may not" thank you Cat Stevens ❤ Публикация от Caroline Fleming (@carolineflemingofficial) Янв 1 2017 в 12:10 PST

Однако в последнее время женщины больше не появляются вместе. Вероятно, кронпринцесса решила, что репутация семьи гораздо важнее, чем подруги.