Голая телеведущая показала грудь и стала лицом канала
Журналистка
не впервые оказывается в центре скандала. На этот раз ее фото в стиле ню опубликовал The Sun. Таблоид выложил фотографии со скандального
телевизионного шоу "Голая кухня", выходящего на "Майами-ТВ", а также фотографии
Дженни
Скордамаглии во время принятия душа.
Девушка не задумываясь надевает эпатажные наряды, а во время съемок без стеснения оголяется. Ее одежда не столько скрывает тело, сколько выгодно подчеркивает формы. Следует признать, что 28-летняя журналистка на самом деле неплохо сложена, судя по попавшим в Сеть фото и видео.
"Смелая телеведущая выглядела невозмутимой, когда брала интервью. Чтобы узнать последние сплетни о клубе, она расстегнула свой верх, обнажив грудь перед тысячами телезрителей", – комментирует The Sun работу журналистки в одном из ночных клубов Флориды.
Таблоид констатирует, что благодаря своей раскованности Дженни уже признана лицом "Майями-ТВ". Зрителям нравится.
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