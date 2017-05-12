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Общество

Голая телеведущая показала грудь и стала лицом канала

Дженни Скордамаглия. Фото: facebook.com/JennyScordamaglia
Американская модель, сменившая подиум на репортерский микрофон, решила привлечь телезрителей не столько профессионализмом, сколько своими формами. Телеведущая из Майями Дженни Скордамаглия во время интервью предлагает собеседникам прикоснуться к ее обнаженной груди.
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Журналистка не впервые оказывается в центре скандала. На этот раз ее фото в стиле ню опубликовал The Sun. Таблоид выложил фотографии со скандального телевизионного шоу "Голая кухня", выходящего на "Майами-ТВ", а также фотографии Дженни Скордамаглии во время принятия душа.

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Девушка не задумываясь надевает эпатажные наряды, а во время съемок без стеснения оголяется. Ее одежда не столько скрывает тело, сколько выгодно подчеркивает формы. Следует признать, что 28-летняя журналистка на самом деле неплохо сложена, судя по попавшим в Сеть фото и видео.

"Смелая телеведущая выглядела невозмутимой, когда брала интервью. Чтобы узнать последние сплетни о клубе, она расстегнула свой верх, обнажив грудь перед тысячами телезрителей", – комментирует The Sun работу журналистки в одном из ночных клубов Флориды.

Таблоид констатирует, что благодаря своей раскованности Дженни уже признана лицом "Майями-ТВ". Зрителям нравится.

Автор: Алексей Минин12 мая 2017, 15:49

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