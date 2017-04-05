Киев готовит пощечину ветеранам к 9 Мая

Теракт в метро Трамп начал бомбить Сирию Украина лишила Самойлову "Евровидения" Особое мнение Дом-2

Самое читаемое

Беркова выходит замуж за Стоянова
Максакова выдвинула ультиматум матери
Победитель "Битвы экстрасенсов" разоблачил Пореченкова
Татьяна Навка показала "неприличное" фото мужа без одежды
Опубликовано видео с места взрыва в метро Петербурга
партнеры
Пятница 7 апреля
Лента новостей
12:49
Седокову тошнит от отца ее ребенка
12:49
Удар США по авиабазе ВВС Сирии назвали разовой акцией
12:38
Ученые объяснили нежелание человека рано просыпаться
12:25
Тимати на людях поскандалил с девушкой
12:22
Меньшов рассказал о подаренном Прилепину миллионе
12:10
Попавшийся на кокаине футболист ЦСКА продал дом за миллион
12:05
Арендаторы возвращаются на столичные улицы
12:03
Знаменитый итальянец умер в Шереметьево
11:40
Ужин перед сном опасен для жизни
11:37
Лакеи США поддержали кровожадного Трампа
11:35
Бурятская версия "50 оттенков серого" шокировала зрителей
11:34
Юлию Барановскую выдают замуж
11:02
Звезда "Семейки Адамс" умерла после тяжелой болезни
10:56
Россиянкам разрешат тратить маткапитал на любые цели
10:35
Названо количество погибших при авиаударе США по сирийской базе
10:30
Не заметившие смерть пациентки врачи ушли домой после работы
10:19
Трансляция прощания с сенатором Тюльпановым
10:17
Володин: Удар США по Сирии дал передышку боевикам
10:10
Москва вернула "Большую семерку" с небес на землю
10:07
В Москве старушку ударили сковородкой и ограбили
09:50
Главные события Москвы с 7 по 13 апреля
09:45
Звезда КВН сенсационно скинула 50 килограммов
09:44
На востоке Москвы мужчину ранили ножом в грудь
09:23
Путин обвинил бомбящего Сирию Трампа в агрессии
09:10
Обнародовано неизвестное фото беременной Фриске
08:41
Трамп решился на беспредел в отношении России
08:36
Максакова проигнорировала день рождения дочери
08:29
Взрыв у школы в Ростове организовал ревнивый любовник
08:05
На северо-востоке Москвы двоих мужчин ранили в перестрелке
22:04
Противники гомеопатии признали ее эффективность
22:00
По делу о теракте в метро Петербурга задержаны восемь человек
21:48
Порошенко обвинил Россию в провинциализме
21:39
Почему людям полезно спать голыми
21:29
Московского врача жестоко убили в собственной квартире
21:07
Карьера Мутко под угрозой из-за скандала
21:06
В метро Москвы произошел сбой из-за пассажира
20:29
Школьник из Австрии предотвратил массовое убийство детей
20:14
Министр Орешкин пугает долларом по 72 рубля
19:29
Что посмотреть в кино 6-13 апреля
19:06
Писатель Александр Гаррос умер после тяжелой болезни
18:57
Любовница Тарасова показала эротическое видео
18:52
На железной дороге в Москве произошел сбой
18:39
Водитель взлетел на воздух со скоростью ракеты (видео)
18:28
Москвичи скорбят вместе с Питером
18:15
Финские власти прячут от граждан статьи о Крыме
18:10
Больную Варум откачивали 40 минут
17:58
В Москве проходит "Вечер памяти" по жертвам теракта в Петербурге
17:55
Жительница Карелии подбросила ребенка случайному собутыльнику
17:51
Убийцами полицейских в Астрахани оказались боевики "ИГ"
17:48
Ведущая "Дома-2" устроила фотосессию в стиле БДСМ
17:32
Завершается подготовка к праймериз "Единой России"
17:22
Galaxy S8 и iPhone 7 сравнили на прочность (видео)
17:21
Голая женщина упала с 11 этажа на севере Москвы
17:17
Москвичи собираются на вечер памяти "Питер – мы с тобой!"
17:12
Как Европа обманула украинцев
17:07
Полиция проверяет обстрелявшего дворников москвича
16:49
Крутые перемены в жизни Ларисы Вербицкой
16:42
Что связывает Евгения Цыганова и Глюк`Ozу
16:18
Перепуганный терактом мужчина сжег деревню
16:14
Анисина напала на подругу Джигурды
16:10
Телепроекту "Дом-2" вынесли приговор
16:01
Как зарабатывают на детях
15:52
Максим Дунаевский перенес тяжелую операцию
15:48
Непонравившуюся квартиру можно вернуть после покупки
15:30
Насмешивший Путина диктор оправдался за казус в Кремле
15:26
В Москве прошла "генеральная уборка"
15:24
Названа причина убийства Бориса Немцова
15:23
Отпуск помогает развить интеллект
15:22
Взрыв в жилом доме напугал петербуржцев
15:16
Обыски обвалили акции "Алросы"
14:54
Путин отправил в отставку главу Марий Эл
14:51
Сын Трампа рвется к власти
14:46
В детском саду Сургута открыли центр ритуальных услуг
14:46
Путин принял решение сменить главу Марий Эл
14:45
Алика Смехова публично унизила Елену Ваенгу
14:42
В Москве зафиксирован самый теплый день года
14:21
Сын Плющенко на льду довел зрителей до слез
14:21
Украина попала в ловушку из-за российских банков
14:11
Почему женщины впадают в депрессию
14:09
В Москву вернется снег
14:01
Спевший с Пугачевой Барри Манилоу признался в гомосексуальности
13:59
ЕС поставил точку в визовом вопросе с Украиной
13:54
Неожиданная версия развода Питта и Джоли
13:31
"Голое" фото Лозы взбудоражило Сеть
13:27
Россия вошла в топ стран по смертности от курения
13:23
Жуткое видео взрыва у школы в Ростове
13:16
Москвич пытался зарезать жену перед отделением полиции
13:01
Фото Путина с беременной Симоньян стало хитом Сети
12:59
Секретные письма Сталина попали в музей
12:54
В Петербурге пассажир пронес в метро гранату
12:45
Отец обвинил Бузову во вранье в день теракта
12:44
Плач Порошенко долетел до премьера Дании
12:37
Сборная России ухудшила позицию в рейтинге ФИФА
12:23
Смертник Джалилов стал жертвой предательства
12:00
Перед "Евровидением" Самойлова отправилась к пластическому хирургу
11:50
Порошенко начал распродажу Украины по частям
11:39
Подробности взрыва у школы в Ростове
11:36
Бабушку Елены Воробей похоронили на Украине
11:35
В петербургской многоэтажке нашли взрывное устройство
11:27
Продюсер популярного проекта оказался педофилом
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Как Европа обманула украинцев
Алика Смехова публично унизила Елену Ваенгу
Смертник Джалилов стал жертвой предательства
67-летняя Пугачева пришла на детский праздник в коротких шортах
Больную Варум откачивали 40 минут
У Киева отбирают "Евровидение"
Общество

Киев готовит пощечину ветеранам к 9 Мая

Фото: GLOBAL LOOK press/Vasyl Shevchenko
Верховная рада Украины приняла законопроект "О реабилитации жертв политических репрессий". Нормативно-правовой акт вводит доплаты к пенсиям для бывших военнослужащих Организации украинских националистов – Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, запрещена в России).
прочитано 2065 раз

Текст законодательного акта представил с трибуны Верховной рады Юрий Шухевич – сын печально известного командира УПА Романа Шухевича. По его словам, необходимо поддержать "борцов за независимость Украины", введя 25% надбавки к пенсии для тех бандеровцев, кто побывал в тюрьмах, а также надбавку в размере 12,5% для побывавших в ссылке.

ПО ТЕМЕ

Бандера встал на пути Украины в Европу

Учебники истории на Украине переписали под Майдан

Польша ответила на "бандеризацию" Украины геноцидом

Примечательно, что большинство депутатов украинского парламента горячо поприветствовали эту инициативу. Так, по словам Андрея Лозового из фракции Радикальной партии Олега Ляшко, принятием законопроекта "восстанавливается историческая справедливость". В свою очередь депутат от фракции "Народный фронт" Игорь Гузь заявил, что руководство страны должно сделать все, чтобы воевавшие в рядах ОУН-УПА "почувствовали заботу государства". В итоге нормативно-правовой акт был принят 258 голосами.


Случившееся в стенах украинского парламента никого не должно удивлять, считает политолог и публицист Армен Гаспарян. "Бандеровцы уже давным-давно считаются на Украине не военными преступниками – как было бы логично в любой нормальной стране, особенно учитывая, что некоторые из них еще и принимали участие в геноциде польского населения на Волыни, – а героями", – сказал эксперт в комментарии для издания "ПолитНавигатор".

Политолог утверждает, что практика дополнительных выплат членам запрещенной в России организации имеет гораздо более глубокий смысл, чем их экономическая поддержка. "Это сделано для легализации нынешних ветеранов так называемой АТО. Чтобы когда они – условно говоря – закончат свою "страду", их можно было бы сразу же приравнять к героям освободительного движения", – уверен Гаспарян.

По словам аналитика, Европа никак не отреагирует на очередные фашистские выходки украинского руководства. "Она точно так же не реагировала на подобные же вещи в Латвии, в Эстонии, в Литве. Европа, как известно, знает, что "никакого фашизма на Украине нет". А есть подлая русская пропаганда, которая все время клевещет", – сказал он.

Автор: Иван Поляков5 апреля 2017, 12:04

комментарии

Политика

ЕС поставил точку в визовом вопросе с Украиной
Сын Трампа рвется к власти
Плач Порошенко долетел до премьера Дании
Брекзит вынудил Лондон искать дружбы с Москвой

Шоу-бизнес

Седокову тошнит от отца ее ребенка
Тимати на людях поскандалил с девушкой
63-летняя Татьяна Веденеева о романе с 20-летним парнем
Кержаков волновался сильнее жены на панихиде по Тюльпанову

Проишествия

По делу о теракте в метро Петербурга задержаны восемь человек
Убийцами полицейских в Астрахани оказались боевики "ИГ"
Взрыв в жилом доме напугал петербуржцев
Водитель взлетел на воздух со скоростью ракеты (видео)

Lifestyle

Меньшов рассказал о подаренном Прилепину миллионе
Бурятская версия "50 оттенков серого" шокировала зрителей
Главные события Москвы с 7 по 13 апреля
Что посмотреть в кино 6-13 апреля
Шоу-бизнес

Телепроекту "Дом-2" вынесли приговор

Судьба скандально известного шоу висела на волоске
Шоу-бизнес

Больную Варум откачивали 40 минут

Простуда певицы обернулась большими проблемами
Политика

Трамп решился на беспредел в отношении России

Американцы выпустили ракеты в направлении сирийского аэродрома Шайрат
Регионы

Взрыв у школы в Ростове организовал ревнивый любовник

Правоохранители установили место жительства преступника и задержали его

Гороскоп

Карьера Мутко под угрозой из-за скандала
Воскресший Ленин разговаривает с Зюгановым
Бизнес-гороскоп на апрель
Любовный треугольник Дмитрия Нагиева

Фоторепортажи

Ведущая "Дома-2" устроила фотосессию в стиле БДСМ
Сын Плющенко на льду довел зрителей до слез
Красавица-внучка закатила скандал Немоляевой на сцене
Синхронистка Ищенко: из бассейна в политику

Спорт

Плющенко заставляет худеть располневшую Сотникову
Фото голой жены Павла Мамаева утекли в Сеть
Жена известного хоккеиста пожаловалась на жизнь в России
Овечкин раздул скандал перед Олимпиадой-2018

Регионы

Перепуганный терактом мужчина сжег деревню
В детском саду Сургута открыли центр ритуальных услуг
Жуткое видео взрыва у школы в Ростове
В петербургской многоэтажке нашли взрывное устройство
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru