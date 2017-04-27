Спасение располневшего бобра очаровало Сеть

Сотрудники канадской службы по контролю за животными освободили застрявшего в заборе толстого бобра. Пользователи социальных сетей следят за судьбой грызуна и активно обсуждают фотографии с места происшествия.

Пресс-служба канадского города Гамильтон опубликовала на официальном сайте сообщение о спасении из плена железных прутьев бобра, растолстевшего за зиму. Представители администрации пояснили, что "годы тренировок и быстрая реакция" сотрудницы службы по контролю за животными помогли ей намылить грызуна и вытащить его.

"Бобер известен своими зубами, способными прорезать дерево. К несчастью, его острые резцы оказались бесполезны в отношении железного забора", – рассказали в пресс-службе. "Он попытался пролезть через забор, приземлился на землю передними лапами, но не смог протиснуть свою заднюю часть", – пояснили в администрации города.

Также на сайте Гамильтона сообщается, что в результате происшествия бобер получил травмы. После осмотра в приюте его перевели в резерват дикой природы Хоббитсти. Когда грызун поправится, его отпустят в естественную среду обитания.

"Служба по контролю за животными доведет дело этого бобра до счастливого завершения", – рассказала менеджер службы Паула Пианегонда. "Мы уверены, что ни один бобер не должен остаться незамеченным", – подчеркнула она.

Пользователи социальных сетей сильно переживали за судьбу несчастного. "Ах, бедный бобер! Бедный его зад!" – написала Николь Элизабет. Многие поблагодарили службу по контролю за животными за спасение грызуна.

Напомним, в марте 2017 года сотрудники коммунальных служб Татарстана во время уборки снега обнаружили застрявшую в сугробе мышь. Грызун с большим трудом выбрался из снега, а потом долго не мог прийти в себя. Вместо того чтобы помочь животному, работник предпочел заснять инцидент на камеру.