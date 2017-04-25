Памела Андерсон рассказала об интиме с основателем WikiLeaks

"Мне нравится твоя неуступчивость" – примерно так можно перевести название поэмы, опубликованной звездой Playboy Памелой Андерсон. Героиня "Спасателей Малибу" признается в "особых" отношениях с Джулианом Ассанжем и призывает Трампа и Мэй последовать их примеру и слиться в экстазе.

Слухи о том, что Андерсон встречается с Ассанжем, ходят давно. И вот теперь актриса сама написала о тесных отношениях с основателем WikiLeaks, который уже пять лет томится в посольстве Эквадора в Лондоне. Ассанж скрывается от шведских властей, которые сфабриковали против него дело об изнасиловании, и от американских, которые требуют его выдачи по обвинению в разглашении гостайн.

В поэме, которую модель Playboy опубликовала в своем блоге, Андерсон заявляет, что Ассанж, которого она навещала по меньшей мере девять раз за последние полгода, просто "пытался помочь человечеству, и его не имеют права незаконно держать в заточении".

Поэтесса сравнивает США с ревнивым любовником, который шпионил за Великобританией. По мнению актрисы, в отношения Вашингтона и Лондона надо "вернуть прежнее сексуальное влечение". Нынешнее сосуществование двух держав звезде представляется в стиле БДСМ: есть доминирующий и подчиненный партнер. Это положение надо менять, убеждена модель.

Умудренная опытом общения с Джулианом Ассанжем Андерсон советует президенту США Дональду Трампу и премьеру Великобритании Терезе Мэй наладить такие же интимные отношения, как у нее с основателем WikiLeaks. "Это должна быть борьба – но борьба любовная", – пишет Памела.

Публикация от Jessica (@pamelaandersononline) Фев 12 2017 в 1:01 PST

Андерсон считает, что сейчас очень удобный момент для возрождения былой любви. Этому способствуют внеочередные выборы в Англии и возросшая угроза терроризма в Америке. Памела не против и группового секса – с участием Франции. Там как раз тоже выборы на носу, так что настроение подходящее. Главное, чтобы в этом союзе были открытость и честность, уверена восходящая звезда поэзии.

Памела Андерсон добавила, что теперь занимается защитой мужчин, несправедливо обвиненных в изнасиловании. Что же касается разоблачений, публикуемых сайтом WikiLeaks, то актриса эту деятельность полностью одобряет: по ее мнению, такая работа делает мир чище.