Трагическая история любви убитой в США россиянки

Судя по аккаунту Анны в Facebook, друзей у нее было немного. Кроме того, девушка не спешила делиться с подписчиками подробностями личной жизни. Однако большое количество постов с цитатами об отношениях, говорит о том, что Анна была буквально погружена в любовные проблемы.



Между тем 7 января 2017 года в своем аккаунте девушка поставила статус "помолвлена". При этом избранника она предпочла не афишировать. 1 марта Анна написала, что переехала жить из Москвы в Корваллис. Последняя запись датируется 13 апреля.

Что происходило в личной жизни Анны, жестоко убитой бойфрендом, остается только догадываться. Если предположения следователей верны и девушка действительно была втянута в любовный треугольник, то вряд ли была счастлива.

По мнению психиатра-криминалиста, руководителя Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях Михаила Виноградова, вряд ли возлюбленный Анны был психически болен, передает НСН. Скорее всего, мужчина совершил преступление, потому что хотел порвать надоевшую ему связь ради другой женщины.

Тем временем на странице Анны друзья и просто неравнодушные люди выражают соболезнования. Знавшие девушку лично отмечают, что она была милой и доброй.

Напомним, ранее сообщалось, что в американском штате Орегон, в безлюдной лесной местности, было найдено тело 27-летней Анны Репкиной. По подозрению в убийстве был задержан ее любовник Уильям Харгроув.

Предположительно, мужчина расправился с девушкой, выстрелив в затылок. Эксперты считают, что этот способ убийства напоминает казнь. По предварительной информации следователей, Уильям решил избавиться от Анны ради отношений с другой женщиной, американкой.