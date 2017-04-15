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Общество

Появление Благодатного огня объяснили научно

Фото: Lior Mizrahi/Gettyimages.ru
Свидетели пролили свет на главное чудо Пасхальной недели. Версий его появления несколько.

Продолжение: В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
прочитано 47718 раз

В древнем Иерусалиме в Великую Субботу – в канун православной Пасхи – проходит церемония Схождения Святого Огня. Храм Гроба Господня наполнен паломниками со всего мира. В часовню (Кувуклию), построенной по преданию на месте захоронения Христа, заходят армянский архимандрит и греческий патриарх. Вскоре появляется Огонь, который передается верующим. Но каким образом загорается он?

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На протяжении веков люди искали ответ на этот вопрос. Для христиан божественная природа Огня безусловна. Атеисты же твердят о грандиозной мистификации, Якобы, в гробнице за иконой есть скрытая от глаз ниша, в которой горит лампада. От нее-то и загорается так называемый Благодатный Огонь. Пишут и о самовозгорающемся масле, которое вспыхивает, взаимодействуя с кислородом.

Мол, вся эта шумная церемония является всего лишь репрезентацией, как и все другие церемонии Страстной седмицы. Две с лишним тысячи лет назад радостная весть от Гроба воссияла и осветила все вокруг. Вот и теперь совершается символический повтор того, как весть о Воскресении разошлась по миру.

Фото: Ilia Yefimovich/Gettyimages.ru

Несколько лет назад сотрудники Курчатовского института, занимающиеся физическими проблемами, побывали на церемонии схождения Благодатного огня и произвели специальные измерения. За несколько минут до выноса огня прибор, фиксирующий спектр электромагнитного излучения, уловил странный длинноволновой импульс, который более не проявлялся. То есть произошел электроразряд.

Такие разряды часто случаются на границе разлома тектонических плит, а Храм Гроба Господнего стоит именно в таком уникальном месте. Заинтересовало ученых и свойство Благодатного огня не обжигать первое время. Так ведет себя плазма – низкотемпературная ионизированная субстанцию. Ее до сих пор удавалось получить только в лабораторных условиях.

Точного ответа о природе Огня никто дать не может. Да это и не нужно. Куда важнее, что он объединяет верующих всей планеты, его появления ждут миллионы христиан. Ведь, по преданию, день, когда чуда не случится, станет знамением конца света.

Автор: Иван Губкин15 апреля 2017, 11:57

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