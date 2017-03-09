Ярош пригрозил украинцам отрубанием голов

Депутат Верховной рады Дмитрий Ярош, который некогда возглавлял запрещенную в России экстремистскую организацию "Правый сектор", прибыл в Николаевскую область и встретился с главой региона Алексеем Савченко. Тот ранее обвинял население области, которую возглавляет, в "сепаратизме". По его словам, в неустраивающих нынешние власти страны политических взглядах "виновны" 65% жителей.

Ярош пообещал помочь борьбе с "сепаратистскими" и "пророссийскими" организациями, якобы действующими в области. "Чтобы не дать им "высунуть голову", а в случае необходимости – эту голову отрубить", – цитирует РИА ФАН депутата Верховной рады.

