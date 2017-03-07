Итальянец подарил возлюбленной почку на 8 марта
Пациентка туринской больницы Molinette была больна поликистозом почек – серьезным генетическим заболеванием, которое практически не поддается лечению. Медики искали донора на протяжении двух месяцев и нашли его в лице мужественного итальянца, сообщает La Stampa.
После того как были получены все необходимые анализы, врачи провели операцию. Трансплантация почки прошла успешно, сейчас оба пациента находятся в удовлетворительном состоянии под наблюдением врачей.
Сотрудники медучреждения охарактеризовали поступок итальянца как жест настоящей любви. Примечательно, что операция прошла в канун Международного женского дня 8 марта и перед Всемирным днем почки 9 марта.
Всемирный день почки. pic.twitter.com/GI92yABCao— Vsevolod (@vius_rus) 10 марта 2016 г.
Напомним, в 2015 году семейная пара из Великобритании решилась на еще более мужественный шаг – они согласились на трансплантацию почек своего новорожденного ребенка нуждающемуся пациенту. Врачи объявили родителям, что их сын смертельно болен анэнцефалией (отсутствием головного мозга), и супруги дали добро на операцию.
В результате маленький Тедди стал самым юным донором в Великобритании. После рождения он прожил всего 100 минут.
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