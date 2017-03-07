Итальянец подарил возлюбленной почку на 8 марта

В канун Международного женского дня 52-летний итальянец пожертвовал почку своей 44-летней возлюбленной. Ей экстренно требовалась пересадка донорского органа.

Пациентка туринской больницы Molinette была больна поликистозом почек – серьезным генетическим заболеванием, которое практически не поддается лечению. Медики искали донора на протяжении двух месяцев и нашли его в лице мужественного итальянца, сообщает La Stampa.

После того как были получены все необходимые анализы, врачи провели операцию. Трансплантация почки прошла успешно, сейчас оба пациента находятся в удовлетворительном состоянии под наблюдением врачей.

Сотрудники медучреждения охарактеризовали поступок итальянца как жест настоящей любви. Примечательно, что операция прошла в канун Международного женского дня 8 марта и перед Всемирным днем почки 9 марта.

Напомним, в 2015 году семейная пара из Великобритании решилась на еще более мужественный шаг – они согласились на трансплантацию почек своего новорожденного ребенка нуждающемуся пациенту. Врачи объявили родителям, что их сын смертельно болен анэнцефалией (отсутствием головного мозга), и супруги дали добро на операцию.

В результате маленький Тедди стал самым юным донором в Великобритании. После рождения он прожил всего 100 минут.