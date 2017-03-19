Дипломату США сломали нос и поставили фингал

Американского дипломата выгнали из Новой Зеландии в связи с подозрением в причастности к серьезному уголовному инциденту. Во время случившегося, подробности которого до сих пор остаются тайной, американец сломал нос и получил синяк под глазом.

Согласно сообщения полиции Новой Зеландии, правоохранителей вызвали ранним утром 12 марта в пригород Веллингтона, где находится дипломатическое представительство США. Каким-то образом в случившемся оказался замешан американский дипломат. По данным местных СМИ, речь идет о техническом атташе Колине Уайте, который работает в американском посольстве вместе с женой.

Мужчина успел скрыться до прибытия полиции. Что именно произошло на месте преступления до сих пор является тайной. Известно только, что разыскиваемый правоохранителями американский дипломат обзавелся переломом носа и синяком под глазом, передает The Guardian. По факту произошедшего задержать никого не удалось.

В полиции утверждают, что речь идет о некоем уголовном инциденте. При этом не сообщается никакой конкретики, за исключением того, что наказание за него может составлять от одного года лишения свободы и больше. Однако американский атташе может избежать правосудия, поскольку обладает дипломатическим иммунитетом.

Для решения этого вопроса новозеландские полицейские обратились в Министерство иностранных дел и торговли страны. В ведомстве согласились, что речь идет о серьезном преступлении, и передали посольству США просьбу о лишении дипломатического иммунитета у подозреваемого. Американские дипломаты ответили отказом.

Тогда внешнеполитическое ведомство Новой Зеландии потребовало, чтобы американский дипломат немедленно покинул страну, что тот и сделал. Полиция, тем не менее, продолжает расследование произошедшего. В Министерстве иностранных дел и торговли заметили, что, хоть иностранные дипломаты и обладают иммунитетом от любых преследований со стороны правоохранительных органов страны, они обязаны уважать ее законы.

В СМИ уже появилась версия, что Колин Уайт вовлечен в шпионскую деятельность США на территории Новой Зеландии. В посолсьтве США пролить свет на произошедшее не смогли. "Мы серьезно относимся к любому предположению, что наши сотрудники не оправдывают высоких стандартов поведения, ожидаемого от персонала правительстве США", – лишь заметили в американском дипломатическом представительстве.