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Политика

Истеричный Обама устроил Москве шпионский блокбастер

Барак Обама. Фото: GLOBAL LOOK press
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге рассказала о высылке российских дипломатов с баз отдыха в штатах Мэриленд и Нью-Йорк в канун Нового года. По ее словам, все происходящее напоминало экранизацию шпионского блокбастера.
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По словам Захаровой, вывоз вещей российских диппредставителей производился под контролем спецслужб США. "Они рассредоточились еще накануне с внешней стороны ограждения, использовали десятки автомашин, заблокировали въезды, расставили по периметру гигантские прожекторы, в воздухе летали дроны и два вертолета с оптической аппаратурой. Для полноты картины не хватало колючей проволоки и людей с собаками", – сказала официальный представитель МИД России.

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При этом она отметила, что в штатах Мэриленд и Нью-Йорк были не только дачи и базы отдыха российских дипломатов, там также проходили протокольные мероприятия, отдыхали дети, причем не только дипломатов, но и простых американских граждан. Кроме того, Захарова подчеркнула, что процесс выселения дипломатов был показан в прямом эфире по американскому телевидению и сопровождался ехидными комментариями местных СМИ.

Ранее официальный представитель МИДа дала комментарий относительно появившейся в прессе информации о якобы наличии у Москвы компромата на избранного президента США Дональда Трампа. Захарова назвала это "умопомрачительной ересью". "Этот нечеловеческий бред просто невыносим", – сказала она.

Dni.Ru напоминают, что скандал с российскими дипломатами разразился в четверг, 29 декабря. В этот день в Вашингтоне объявили о введении нового пакета санкций против России, на этот раз из-за якобы вмешательства Москвы в президентские выборы в США посредством кибератак. Кроме того, американское руководство пошло на высылку 35 российских дипломатов из страны. В Кремле эти действия назвали недружественным шагом.

Представитель МИДа, в свою очередь, назвала администрацию Обамы "внешнеполитическими неудачниками, озлобленными и недалекими". "Сегодня Обама признался в этом официально", – написала дипломат на своей странице в Facebook.

Кроме того, она опровергла появившиеся в СМИ сообщения о том, что Россия в качестве ответной меры может закрыть американскую школу в Москве. "Это ложь. Видимо, Белый дом совсем обезумел и начал придумывать санкции против своих же собственных детей", – заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства.


Автор: Иван Поляков12 января 2017, 17:28

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