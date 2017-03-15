Гигантская паучиха-мать шокировала Сети

Сотрудник австралийской компании по борьбе с насекомыми опубликовал в Сети жуткое видео. На записи видно, как огромная паучиха охраняет только что вылупившихся из кокона детенышей.

Видеоролик был размещен в группе Auswise Pest Control в соцсети Facebook. За короткое время страшные кадры с насекомыми набрали более 346 тысяч просмотров и почти две тысячи комментариев.

Как рассказал автор ролика, на видео запечатлены пауки семейства Sparassidae. Специалист отметил, что эти насекомые не представляют опасности для человека. "Но если пауки вызывают у вас брезгливость, пожалуйста не разводите их", – предупредил мужчина.

Тем временем. пользователи Сети крайне бурно отреагировали на увиденное. Так, многие признались, что огромный паук действительно выглядит очень пугающе, и они наверняка умерли бы от страха, если бы столкнулись с ним в реальности.