Гигантская паучиха-мать шокировала Сети
Видеоролик был размещен в группе Auswise Pest Control в соцсети Facebook. За короткое время страшные кадры с насекомыми набрали более 346 тысяч просмотров и почти две тысячи комментариев.
Как рассказал автор ролика, на видео запечатлены пауки семейства Sparassidae. Специалист отметил, что эти насекомые не представляют опасности для человека. "Но если пауки вызывают у вас брезгливость, пожалуйста не разводите их", – предупредил мужчина.
Тем временем. пользователи Сети крайне бурно отреагировали на увиденное. Так, многие признались, что огромный паук действительно выглядит очень пугающе, и они наверняка умерли бы от страха, если бы столкнулись с ним в реальности.
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