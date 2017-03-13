На юге России по тревоге подняты войска

Внезапная проверка боеготовности войск объявлена на юге России. По тревоге подняты около шести тысяч военнослужащих и 1,5 тысячи единиц техники, сообщает "Газета.ru". "Командующий войсками ЮВО дал старт внезапной проверке боевой готовности ряда соединений и воинских частей, дислоцированных в Краснодарском и Ставропольском краях, Астраханской и Волгоградской областях, Карачаево-Черкесии и Адыгее, а также подразделений российских военных баз в республиках Армения и Абхазия", – пояснили в пресс-службе Южного военного округа.

Цель мероприятия – проверить, насколько подразделения готовы к выполнению задачи, а также оценить уровень боевой выучки. На полигонах округа будут проведены тактические учения с боевой стрельбой, а также контрольные занятия по основным предметам боевой и специальной подготовки.