Бандера встал на пути Украины в Европу

До тех пор, пока на Украине не перестанут возносить на знамена образ Бандеры, ей закрыта дорога в Европу. Такое мнение высказал польский политик Ярослав Качиньский.

Лидер правящей в Польше партии "Закон и справедливость" уверен в том, что если Украина будет и дальше строить свою национальную идентичность на культе Степана Бандеры, то в Европу она не войдет. Качиньский подчеркнул, что "несмотря на то, что жестокость немцев сложно превзойти, украинским националистам из ОУН-УПА это удалось" (организация запрещена в России).

По словам политика, это – вопрос определенного выбора Украины и он даже говорил об этом президенту страны. "Я ясно сказал президенту Порошенко, что с Бандерой они в Европу не войдут. Мы продемонстрировали огромное терпение, но всему есть границы", – отметил Качиньский.

Степан Бандера – украинский политический деятель, идеолог и теоретик украинского национализма. С приходом новой власти на Украине в 2014 году его имя и идеи восхваляются на государственном уровне. К примеру, в рамках действующего в стране закона о декоммунизации, Московский проспект в Киеве был переименован в проспект Бандеры.

Также из украинского календаря исчез День защитников отечества 23 февраля, а вместо него появился День защитника Украины, который отмечается 14 октября. по официальной версии, в этот день празднуется Покров Пресвятой Богородицы, который был важным днем для запорожских казаков. Но тайный смыл переноса праздника заключается в другом – 14 октября традиционно считается днем основания Украинской повстанческой армии (УПА) – военно-политического подразделения Организации украинских националистов, основателем которой был Степан Бандера.

Она действовавшая в основном на территории Западной Украины в годы Великой Отечественной войны и ориентировалась на использование экстремистских средств, в том числе террористических актов. ОУН в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами вела активную борьбу против советской власти.





Резкая критика националистических взглядов украинцев в Польше неслучайна: с февраля 1943 года бандеровцы начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН – УПА атаковали около польские города и села. Жертвами стали около 100 тысяч человек, главным образом женщины, дети и старики. Эти события получили название Волынская резня. 22 июля 2016 года польский Сейм назвал события 1943 года геноцидом. В Киеве такое решение назвали политически некорректным.