Танцующий итальянец прославился на старости лет
Журналист Альберто Форни признался, что ему не удалось выяснить имени звездного танцора, передает РИА Новости. Однако даже факт анонимности исполнителя не отнял у него популярности. Ролик уже успели просмотреть свыше 400 тысяч человек и эта цифра постоянно увеличивается. Dni.Ru предлагают насладиться хореографическими изысками пожилого итальянца и своим читателям.
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