Названа официальная причина смерти брата Ким Чен Ына

Вскрытие Ким Чен Нама позволило установить точную причину смерти мужчины в аэропорту Куала-Лумпура. Данные министерства здравоохранения Малайзии подтвердили версию врачей и полиции – брат Ким Чен Ына был отравлен химическим веществом нервно-паралитического действия VX Nerve Agent, передает Russia Today. Глава Минздрава страны Субраманиам Сатхасивам отметил, что компоненты яда вызвали сильный паралич, который и привел к смерти мужчины в течение очень короткого периода времени.