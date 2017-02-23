Как Путин обеспечил России триумф в Сирии

Президент России Владимир Путин пообщался с экипажем корабля "Адмирал Кузнецов". Как оказалось, поход тяжелого крейсера к берегам Сирии – личная инициатива главы государства.

День защитника Отечества в 2017 году выдался богатым на рабочие встречи для Владимира Путина. Еще утром глава государства возлагал цветы в могиле Неизвестного солдата у стен Кремля, а спустя всего несколько часов провел беседу с экипажем тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", который выполнял боевые задачи у берегов Сирии.

Как оказалось, поход военного корабля в Средиземное моря – личная инициатива главы государства. По словам российского лидера, Северный флот нанес существенный урон боевикам запрещенного в России "Исламского государства". Таким образом, президент лично внес значительный вклад в триумф страны в борьбе с терроризмом на Ближнем востоке.

"Это, безусловно, способствовало положительным результатам усилий всех стран, которые принимают участие в борьбе с международным терроризмом, в данном случае, в Сирийской арабской республике, и способствовало созданию условий для продолжения мирных переговоров между правительством Сирии и вооруженной оппозиции", – цитирует президента России РИА Новости. Политик добавил, что опыт военных, выполнявших боевые задачи в Сирии, будет внимательно изучаться и использоваться будущими поколениями моряков.

Командир крейсера "Адмирал Кузнецов" капитан первого ранга Сергей Артамонов заявил в ходе беседы в президентом, что экипаж судна готов к выполнению новых заданий. "Личный состав здоров и готов к решению следующих задач", – отметил он.

Добавим, во время беседы с экипажем корабля Путину вручили подарок. Президенту России вручили фотографию крейсера в темной деревянной раме.