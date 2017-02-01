Киев устроил провокацию в Черном море

Штаб Черноморского флота дал ответ на сообщения Киева об обстреле украинского самолета. Заявления пресс-секретаря президента Украины оказались ложью.

В Черноморском флоте России рассказали о провокации украинского военного самолета Ан-26. Пилоты воздушного судна дважды совершили заход на российские буровые вышки на предельно низкой высоте.

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Охрана, несмотря на опасные действия военного украинского самолета, не стала открывать огонь. Сотрудник отдела, обеспечивающего безопасность на платформе, был вынужден подать четыре световых сигнала, чтобы предотвратить столкновение, передает Lenta.ru.

"Все заявления украинской стороны о якобы обстреле самолета Ан-26 – абсолютная ложь".

Отметим, пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко сообщил, что самолет Ан-26 якобы обстреляли во время тренировочного полета. По его словам, нападение было совершено в районе Одесского газового месторождения, передает ТАСС.

Прокомментировал ситуацию и министр обороны Украины Степан Полторак. По его словам, на самолете после приземления было найдено пулевое отверстие, которое было признано полученным в результате обстрела воздушного судна из стрелкового оружия.

Как писали Dni.Ru, украинские военные начали активные боевые действия на востоке страны. Наступление на Донецк привело к гибели людей как среди военных, так и среди мирного населения.