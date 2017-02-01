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График магнитных бурь в феврале
Ожидается, что предстоящая буря будет достаточно слабой. Этой магнитной буре присвоен класс мощности G1. Однако, несмотря на это, врачи советуют метеозависимым людям, а также людям, страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний и хронических заболеваний, особенно следить за самочувствием.
В дни, когда Земля попадает в высокоскоростной поток солнечного ветра, может наблюдаться высокая утомляемость и раздражительность. В этот период и вполне здоровые люди могут испытывать недомогание, вялость и беспричинную усталость.
Медики советуют прислушиваться к организму и узнавать прогноз заранее, чтобы свести к минимуму негативное влияние магнитных бурь на здоровье. Врачи рекомендуют провести это время в спокойной обстановке.
По прогнозу Национального управления океанических и атмосферных исследований США, малая геомагнитная буря затянется на пару дней. Ожидается также, что в полярных широтах появится северное сияние.
Ранее специалисты Физического института им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН) составили прогноз магнитных бурь и возмущений магнитосферы Земли на февраль 2017 года. По их мнению, в последний зимний месяц, как и в январе, геомагнитная обстановка будет меняться от спокойной до слабовозмущенной. В отдельные дни возможны возмущения магнитосферы Земли, переходящие в слабую магнитную бурю.
Расписание дней в феврале, когда возможны магнитные бури
Сообщалось, что в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний человечеству помогут эксперименты на МКС и реализация лунной программы. Как писали Dni.Ru, специалистам в ходе космических исследований предстоит точно установить, как магнитосфера и ее возмущение влияют на организм человека.
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