График магнитных бурь в феврале

1 февраля на Землю обрушится поток солнечного излучения, который вызовет магнитную бурю. Это явление связано с возмущением магнитного поля планеты.

Ожидается, что предстоящая буря будет достаточно слабой. Этой магнитной буре присвоен класс мощности G1. Однако, несмотря на это, врачи советуют метеозависимым людям, а также людям, страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний и хронических заболеваний, особенно следить за самочувствием.

В дни, когда Земля попадает в высокоскоростной поток солнечного ветра, может наблюдаться высокая утомляемость и раздражительность. В этот период и вполне здоровые люди могут испытывать недомогание, вялость и беспричинную усталость.

Медики советуют прислушиваться к организму и узнавать прогноз заранее, чтобы свести к минимуму негативное влияние магнитных бурь на здоровье. Врачи рекомендуют провести это время в спокойной обстановке.

По прогнозу Национального управления океанических и атмосферных исследований США, малая геомагнитная буря затянется на пару дней. Ожидается также, что в полярных широтах появится северное сияние.

Ранее специалисты Физического института им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН) составили прогноз магнитных бурь и возмущений магнитосферы Земли на февраль 2017 года. По их мнению, в последний зимний месяц, как и в январе, геомагнитная обстановка будет меняться от спокойной до слабовозмущенной. В отдельные дни возможны возмущения магнитосферы Земли, переходящие в слабую магнитную бурю.

Расписание дней в феврале, когда возможны магнитные бури

1 февраля возможна магнитная буря уровня G1 (слабая)

2 февраля возможны возмущения магнитосферы Земли

3 февраля возможны возмущения магнитосферы Земли

4 февраля возможны возмущения магнитосферы Земли

5 февраля возможны возмущения магнитосферы Земли

14 февраля возможны возмущения магнитосферы Земли

23 февраля возможны возмущения магнитосферы Земли

Сообщалось, что в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний человечеству помогут эксперименты на МКС и реализация лунной программы. Как писали Dni.Ru, специалистам в ходе космических исследований предстоит точно установить, как магнитосфера и ее возмущение влияют на организм человека.