В Москве пройдет "Праздник жизни"

Фестиваль, который состоится 4 февраля, приурочен к Всемирному дню борьбы против рака. Его организаторы приглашают жителей города принять участие в мероприятии, которым небезразлична тема онкологии, вопросы борьбы с ней, а также поддержка людей, столкнувшихся с этим заболеванием.

Во Всемирный день борьбы против рака российские киноактеры проведут мастер-классы сценического мастерства для онкобольных. Центральным событием "Праздника жизни" станет модный показ с участием женщин, которые прошли или проходят лечение рака.



По словам руководителя Фонда поддержки противораковых организаций "Вместе против рака" Катерины Яровой, задача фестиваля – чтобы люди с онкозаболеваниями не чувствовали себя изолированными, чтобы они могли рассказать другим о том, что с таким диагнозом можно жить полной жизнью. "У каждой героини праздника своя история: борьба, страх, личные и материальные потери и, в то же время, огромная воля к жизни, поддержка близких и незнакомых людей", – рассказала она.





Как отметила Ярова, участие в празднике – это возможность для женщин пережить новые эмоции, посмотреть вокруг другими глазами и заставить мир по-новому смотреть на себя, сказать: "Мы сильные, мы красивые, мы живем и любим эту жизнь!" Старт "Празднику жизни" будет дан ровно в полдень, 4 февраля. Фестиваль состоится в пространстве DI Telegraph (Тверская, 7).





В этот же день в Московском клиническом научном центре можно будет бесплатно сделать обследования молочной железы и кишечника. Крооме того, все желающие смогут получить консультации маммолога, эндокринолога, проктолога, уролога. Для того, чтобы попасть на прием, необходимо заранее записаться по телефону 8-495-419-02-99.

Фонд поддержки противораковых организаций "Вместе против рака" был создан врачами-онкологами. Его цель – объединить усилия общественных организаций, пациентов и их близких, врачей, исследователей и других заинтересованных людей в борьбе с раком. Также общественная организация занимается информированием о современных методах диагностики и лечения онкологии, внедрением международных стандартов лечения, повышением ранней выявляемости раковых заболеваний.

