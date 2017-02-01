1 февраля на Землю обрушится мощный поток солнечного излучения
В Москве пройдет "Праздник жизни"
Во Всемирный день борьбы против рака российские киноактеры проведут
мастер-классы сценического мастерства для онкобольных. Центральным событием
"Праздника жизни" станет модный показ с участием женщин, которые прошли или
проходят лечение рака.
По словам руководителя Фонда поддержки противораковых организаций "Вместе против рака" Катерины Яровой, задача фестиваля – чтобы люди с онкозаболеваниями не чувствовали себя изолированными, чтобы они могли рассказать другим о том, что с таким диагнозом можно жить полной жизнью. "У каждой героини праздника своя история: борьба, страх, личные и материальные потери и, в то же время, огромная воля к жизни, поддержка близких и незнакомых людей", – рассказала она.
Как отметила Ярова, участие в празднике – это возможность для женщин пережить новые эмоции, посмотреть вокруг другими глазами и заставить мир по-новому смотреть на себя, сказать: "Мы сильные, мы красивые, мы живем и любим эту жизнь!" Старт "Празднику жизни" будет дан ровно в полдень, 4 февраля. Фестиваль состоится в пространстве DI Telegraph (Тверская, 7).
В этот же день в Московском клиническом научном центре можно будет бесплатно сделать обследования молочной железы и кишечника. Крооме того, все желающие смогут получить консультации маммолога, эндокринолога, проктолога, уролога. Для того, чтобы попасть на прием, необходимо заранее записаться по телефону 8-495-419-02-99.
Фонд поддержки противораковых организаций "Вместе против
рака" был создан врачами-онкологами. Его цель – объединить усилия общественных
организаций, пациентов и их близких, врачей, исследователей и других
заинтересованных людей в борьбе с раком. Также общественная организация
занимается информированием о современных методах диагностики и лечения онкологии,
внедрением международных стандартов лечения, повышением ранней выявляемости раковых
заболеваний.
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