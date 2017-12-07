Госдума помогает решить проблемы аграриев
Председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснил, почему парламентские
слушания по вопросам сельского хозяйства проводятся в декабре. По его словам,
рассмотрение проблем аграрно-промышленного комплекса в конце года позволит более
полно изучить вопросы развития сельских территорий и принять необходимые законопроекты.
Володин отметил, что обычно темы поддержки и развития сельского хозяйства обсуждаются либо перед посевной кампанией, либо в преддверии уборочной. "Мы обсуждали этот вопрос и исходим из того, что рассмотрение его было бы правильно провести сейчас, в конце года, чтобы за оставшееся время, а это почти четыре месяца, мы могли с вами выработать решения, принять законы, поправки к законам, нормативные акты, – сказал он. – И, конечно, изучить более полно вопросы развития сельских территорий".
Парламентские слушания по правовым и социальным аспектам устойчивого развития сельских территорий проходят в Госдуме по инициативе комитета по аграрным вопросам. Председательствует на мероприятии спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. В числе участников – главы всех думских фракций, представители профильных министерств и ведомств, а также более 300 представителей отечественного аграрно-промышленного комплекса.
Популярный исполнитель лишился недвижимости за границей
Директор сообщил о непростом для певицы решении
В Совете Федерации заявили о санкциях против Всемирного антидопингового агентства
Девушка страдает от проблем с психикой